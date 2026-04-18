ЦАХАЛ заявил об ударах по Ливану

Израильские военные (ЦАХАЛ) нанесли удары по нескольким районам на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

При этом она утверждает, что ответственность за нарушение режима прекращения огня лежит на "террористах", принадлежность которых к какой-либо организации в заявлении не уточняется.

"С момента вступления в силу режима прекращения огня (с 00:00 мск 17 апреля - прим. ТАСС) военнослужащие Армии обороны Израиля, находящиеся к югу от "желтой линии" в Южном Ливане, зафиксировали несколько инцидентов, во время которых террористы нарушали договоренности о прекращении огня, подходя с севера от "желтой линии" к военнослужащим Армии обороны Израиля и создавая непосредственную угрозу", - указывается в сообщении.

Военные добавили, что вслед за этим "с целью устранения угрозы ВВС Израиля совместно с сухопутными войсками нанесли точечные удары по террористам". "Артиллерия открыла огонь для поддержки сухопутных войск, действовавших в этом районе, а также нанесла удары по объектам террористической инфраструктуры, которые использовались для подготовки атак", - изложили свою версию событий в пресс-службе.

В заявлении ни разу не упоминается шиитская организация "Хезболлах", против вооруженных отрядов которой проводилась израильская военная операция на юге Ливана. Всю ответственность за нарушение перемирия Израиль возлагает на неназванных "террористов", а свои действия считает самозащитой в рамках договоренностей.

"Армия обороны Израиля действует в соответствии с указаниями [израильского] политического руководства. Таким образом, Армия обороны Израиля имеет право принимать необходимые меры для самозащиты от угроз, обеспечивая при этом безопасность израильских гражданских лиц и солдат, дислоцированных в этом районе. Действия, предпринимаемые в целях самообороны и устранения непосредственных угроз, не ограничиваются режимом прекращения огня", - полагают военные.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан условились прекратить огонь. По его словам, он провел телефонные разговоры с ливанским коллегой Джозефом Ауном и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, и те согласились, что 10-дневное прекращение огня вступит в силу в 00:00 мск 17 апреля. Почти сразу ливанские СМИ начали сообщать о том, что израильская артиллерия продолжает обстрелы Южного Ливана, несмотря на объявленное перемирие.

