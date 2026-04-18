МИД Ирана: республика без колебаний ответит на бомбардировки США

First News Media17:10 - Сегодня
Иран без колебаний даст решительный ответ, если США по истечении текущего перемирия решат возобновить военные действия против Тегерана.

Об этом заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Война не может привести к позитивному исходу. Американцы должны понять и выучить урок - эра колониализма закончена. Они не могут распоряжаться другими народами. Если все сконцентрируются на мире и стабильности, то это пойдет на пользу всем, тогда будет шанс. Но если они решат быть агрессорами и вернуться к войне, то они увидят ответ Ирана, мы без колебаний ответим со всей мощью", - сказал Хатибзаде журналистам на полях Антальского дипломатического форума. Видеозапись его общения с прессой опубликовал катарский телеканал Al Jazeera.
Так дипломат ответил на вопрос о словах президента США Дональда Трампа, который ранее не исключил возобновление боевых действий против Ирана, если стороны не достигнут сделки до истечения срока перемирия в следующую среду. Хатибзаде отметил, что не знает, что конкретно имел в виду американский лидер, упрекнув его в том, что он "говорит слишком много, говорит противоречивые вещи в одном заявлении".

Источник: ТАСС

Актуально

Политика

Джейхун Байрамов принял участие в неформальном заседании Совета министров ...

Политика

Мехрибан Алиева в Анталье приняла участие в панели на тему «Объединившись ради ...

Общество

Завтра в Баку ожидается 24 градуса тепла

В мире

Иран отзывает соглашение по ограниченному коммерческому транзиту через ...

В мире

Обстрел патруля UNIFIL в Ливане: погиб французский военный, Париж требует ответа

Трамп обрушился с критикой на Испанию

МИД Ирана: республика без колебаний ответит на бомбардировки США

Каких-либо политических проблем в торговле Армении и России нет - глава Минэкономики

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

ФСБ получила право осуществлять осмотр телефонов при пересечении госграницы России

Трамп пригрозил Китаю

Стрелявший в турецкой школе — сын полицейского и учительницы - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стрельба в школах и угрозы в соцсетях: Турция потрясена подростковым насилием

Последние новости

Джейхун Байрамов принял участие в неформальном заседании Совета министров иностранных дел ОТГ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:02

Обстрел патруля UNIFIL в Ливане: погиб французский военный, Париж требует ответа

Сегодня, 17:45

Трамп обрушился с критикой на Испанию

Сегодня, 17:36

Главы МИД Азербайджана и Алжира обсудии важность деэскалации на Ближнем Востоке

Сегодня, 17:20

МИД Ирана: республика без колебаний ответит на бомбардировки США

Сегодня, 17:10

Азербайджан первым в мире закупил турецкую систему управления KOVAN

Сегодня, 16:45

Два судна обстреляли в Ормузском проливе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:35

Каких-либо политических проблем в торговле Армении и России нет - глава Минэкономики

Сегодня, 16:32

Мехрибан Алиева в Анталье приняла участие в панели на тему «Объединившись ради мира в Палестине: борьба с разрушением системы образования и защита будущего» - ФОТО

Сегодня, 16:10

ЦАХАЛ заявил об ударах по Ливану

Сегодня, 16:04

Киев сообщил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Сегодня, 15:40

Моджтаба Хаменеи: ВМС Ирана готовы вновь нанести поражение противникам

Сегодня, 15:35

Трагедия в Диярбакыре: удар молнии унес жизни двух школьников

Сегодня, 15:28

Пашинян не исключил обнародования новой конституции Армении после выборов

Сегодня, 15:06

Лавров рассказал о разногласиях с администрацией США

Сегодня, 14:55

«Список уже есть»: Пашинян пригрозил иноагентам

Сегодня, 14:46

Замглавы МИД Ирана: «У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном»

Сегодня, 14:36

Джейхун Байрамов обсудил с представителем НАТО развитие партнерства

Сегодня, 14:32

Обсуждены перспективы многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Руандой

Сегодня, 14:28

В Баку прошел очередной общегородской субботник по благоустройству - ФОТО

Сегодня, 14:25
Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22