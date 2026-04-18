МИД Ирана: республика без колебаний ответит на бомбардировки США

Иран без колебаний даст решительный ответ, если США по истечении текущего перемирия решат возобновить военные действия против Тегерана.

Об этом заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Война не может привести к позитивному исходу. Американцы должны понять и выучить урок - эра колониализма закончена. Они не могут распоряжаться другими народами. Если все сконцентрируются на мире и стабильности, то это пойдет на пользу всем, тогда будет шанс. Но если они решат быть агрессорами и вернуться к войне, то они увидят ответ Ирана, мы без колебаний ответим со всей мощью", - сказал Хатибзаде журналистам на полях Антальского дипломатического форума. Видеозапись его общения с прессой опубликовал катарский телеканал Al Jazeera.

Так дипломат ответил на вопрос о словах президента США Дональда Трампа, который ранее не исключил возобновление боевых действий против Ирана, если стороны не достигнут сделки до истечения срока перемирия в следующую среду. Хатибзаде отметил, что не знает, что конкретно имел в виду американский лидер, упрекнув его в том, что он "говорит слишком много, говорит противоречивые вещи в одном заявлении".

Источник: ТАСС