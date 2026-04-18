Главы МИД Азербайджана и Алжира обсудии важность деэскалации на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Анталийского дипломатического форума провел встречу с государственным министром и главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом.
Об этом указано в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети Х.
В ходе встречи главы МИД обсудили повестку двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром, подчеркнув, что создание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству стало важным шагом для развития отношений.
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества и взаимной поддержки в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС), Движения неприсоединения (ДН) и других международных организаций, в том числе в контексте председательства Азербайджана в СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии) и проведения саммита ОИС в следующем году.
Стороны подчеркнули важность деэскалации на Ближнем Востоке, укрепления режима прекращения огня и урегулирования конфликтов дипломатическими средствами.
Within the framework of #ADF2026, Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with the Minister of State, Minister of Foreign Affairs, National Community Abroad and African Affairs of the People’s Democratic Republic of #Algeria @AhmedAttaf_Dz.… pic.twitter.com/OANifntkSz — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 18, 2026