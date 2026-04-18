 Два судна обстреляли в Ормузском проливе - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Два судна обстреляли в Ормузском проливе - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:35 - Сегодня
Два грузовых судна подверглись обстрелу, когда пытались пройти через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в структурах, отвечающих за морскую безопасность.

«Два торговых судна сообщили, что были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив в субботу (18 апреля. — прим. ред.)», — уточняется в публикации агентства.

15:15

Танкер был атакован в 20 морских милях к северо-востоку от Омана.

Об этом проинформировал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получил сообщение об инциденте в 20 морских милях к северо-востоку от Омана", - говорится в тексте. Утверждается, что танкер был атакован Ираном.

"Капитан танкера сообщает о приближении двух артиллерийских катеров Корпуса стражей исламской революции", - указывается в заявлении. В нем отмечается, что катера "открыли огонь по танкеру". "Танкер и члены экипажа не пострадали", - подчеркивается в тексте.

Источник: ТАСС

Поделиться:
552

Актуально

Последние новости

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

