Два судна обстреляли в Ормузском проливе - ОБНОВЛЕНО

Два грузовых судна подверглись обстрелу, когда пытались пройти через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в структурах, отвечающих за морскую безопасность.

«Два торговых судна сообщили, что были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив в субботу (18 апреля. — прим. ред.)», — уточняется в публикации агентства.

Танкер был атакован в 20 морских милях к северо-востоку от Омана.

Об этом проинформировал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получил сообщение об инциденте в 20 морских милях к северо-востоку от Омана", - говорится в тексте. Утверждается, что танкер был атакован Ираном.

"Капитан танкера сообщает о приближении двух артиллерийских катеров Корпуса стражей исламской революции", - указывается в заявлении. В нем отмечается, что катера "открыли огонь по танкеру". "Танкер и члены экипажа не пострадали", - подчеркивается в тексте.

Источник: ТАСС