Иран намерен отстоять право на контроль над Ормузским проливом

Тегеран любой ценой отстоит свое право контролировать Ормузский пролив.

Об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

"Исламская республика отстоит свое право на контроль над Ормузским проливом за столом переговоров или на местах", - приводит его слова государственная телерадиокомпания.

Ранее центральный штаб ВС Ирана сообщил, что Тегеран возобновил военный контроль над Ормузским проливом из-за блокады США и их чрезмерных требований.

Источник: ТАСС