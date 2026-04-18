Иран намерен отстоять право на контроль над Ормузским проливом
Тегеран любой ценой отстоит свое право контролировать Ормузский пролив.
Об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.
"Исламская республика отстоит свое право на контроль над Ормузским проливом за столом переговоров или на местах", - приводит его слова государственная телерадиокомпания.
Ранее центральный штаб ВС Ирана сообщил, что Тегеран возобновил военный контроль над Ормузским проливом из-за блокады США и их чрезмерных требований.
Источник: ТАСС
