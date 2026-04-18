Азербайджан первым в мире закупил турецкую систему управления KOVAN

Электронная система управления бизнесом нового поколения KOVAN («Улей»), разработанная турецкой компанией HAVELSAN в качестве альтернативы зарубежному программному обеспечению в области корпоративных информационных систем, внедрена в Министерстве обороны Азербайджана.

Как сообщают турецкие СМИ, вслед за Управлением оборонной промышленности при Администрации Президента Турции, государственной компанией BOTAŞ, Высшей избирательной комиссией Турции и Стамбульским технопарком, новая система управления персоналом, являющаяся компонентом KOVAN, впервые за рубежом внедрена в оборонном ведомстве Азербайджана.

Система KOVAN обеспечивает стратегическое преимущество структурам оборонного и государственного секторов, где безопасность данных имеет решающее значение.

KOVAN обеспечивает безопасное выполнение широкого спектра бизнес-операций, таких как управление персоналом, финансы и бухгалтерский учет, логистика и снабжение, а также управление активами.

Источник: АЗЕРТАДЖ