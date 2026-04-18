Обстрел патруля UNIFIL в Ливане: погиб французский военный, Париж требует ответа

Патруль Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL) подвергся нападению группы неизвестных лиц в районе поселения Гандурия, один французский военнослужащий погиб и трое получили ранения, говорится в заявлении командования UNIFIL.

Как уточнили в командовании, в субботу утром патруль UNIFIL проводил работы по разминированию вдоль дороги в деревне Гандурия с целью восстановления связи между изолированными позициями миссии.

"(Патруль - ред.) подвергся обстрелу из стрелкового оружия со стороны негосударственных структур. К сожалению, один миротворец скончался от полученных ранений, еще трое получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении.

"Все обстоятельства позволяют предполагать, что ответственность за этот обстрел несет "Хезболла", заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя инцидент.

Франция требует от ливанских властей немедленного задержания виновных и выполнения своих обязанностей", – заявил Макрон.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил нападение на французских военнослужащих из состава Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL) и поручил привлечь к ответственности виновных.

