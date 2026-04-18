Каких-либо политических проблем в торговле Армении и России нет - глава Минэкономики

Если у армянских экспортеров в России и возникают проблемы, то не в контексте политики.

Об этом заявил журналистам в субботу министр экономики Геворк Папоян.

"Проблемы могут быть постольку, поскольку могут возникать вопросы в рамках правового поля, но какого-либо политического подтекста здесь нет", - заявил он.

На вопрос, получало ли правительство Армении месседжи от российских коллег о том, что для армянских товаров создаются препятствия по политическим причинам, министр ответил отрицательно. По его словам, вопросы о последствиях возможного выхода Армении из Евразийского экономического союза, неуместны, так как Ереван на данный момент не планирует выходить из ЕАЭС.

"Если сейчас мы находимся в ЕАЭС, значит, для нас этот вариант самый приемлемый. В противном случае решение примет народ", - заявил министр, имея в виду возможность референдума о вступлении в Евросоюз.

1 апреля в Москве состоялись переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. В ходе встречи Путин заявил, что Москва видит дискуссию в Ереване об отношениях с ЕС и относится к этому спокойно. Вместе с тем, российский лидер открыто сказал, что одновременное нахождение Еревана в ЕС и ЕАЭС невозможно. В свою очередь Пашинян отметил, что Ереван знает – нахождение в ЕАЭС несовместимо с членством в ЕС, но пока эти процессы не достигли той точки, когда надо делать выбор.

Источник: Sputnik Армения