Трамп: «У меня нет времени на депрессию»

Работа на посту главы государства не оставляет времени на депрессию, заявил глава президент США Дональд Трамп при подписании закона об использовании психотропных препаратов.

«У меня нет времени на депрессию. Знаете, если оставаться достаточно занятым, это тоже может сработать. Это я и делаю», — сказал он.

Трамп отметил, что разрешение на использование лекарств для лечения у военных посттравматического стрессового расстройства действительно важно, так как некоторые препараты помогают справиться с симптомами депрессии на 80-90%.

При этом американский лидер в шутку попросил: «Можно мне немного, пожалуйста?» и добавил, что примет все, что ему дадут.

Источник: РИА Новости