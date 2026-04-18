СГБ и Госпогранслужба предотвратили попытку ввоза крупной партии наркотиков

Совместные мероприятия Службы государственной безопасности и Государственной пограничной службы Азербайджана по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств успешно продолжаются.

Как сообщили в Государственной службе безопасности, в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан Годжа Микаил оглу Оруджев (1994 года рождения).

Установлено, что он вступил в преступную связь с гражданином Исламской Республики Иран и 11 апреля текущего года перевозил из Бейляганского района в Баку крупную партию наркотических средств, незаконно ввезенных на территорию Азербайджанской Республики из Ирана с целью сбыта.

Отмечается, что в ходе осмотра были обнаружены и изъяты высушенная марихуана общим весом 16,7 кг, а также 3500 таблеток "Метадон" M-40, содержащих наркотические вещества.

Главным следственным управлением Государственной службы безопасности в отношении К. Оруджева возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. По решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия по данному факту продолжаются.