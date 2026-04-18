СМИ: Следующий раунд переговоров между США и Ираном запланирован на 26 апреля

Новый раунд переговоров между делегациями Ирана и США может состояться 26 апреля в Исламабаде, сообщил телеканал "Al Hadath".

По данным источников, пакистанская сторона планирует консультации на эту дату. Ни Тегеран, ни Вашингтон пока не сделали официальных заявлений по этой информации.

Подчёркивается, что во время визита высокопоставленного военного командования Пакистана в Тегеран было сообщено, что Иран не откажется от своей ракетной программы.

Источник: Report