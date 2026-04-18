Главы МИД Азербайджана и Албании обсудили повестку двустороннего сотрудничества
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим албанским коллегой Феритом Ходжа.
Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети Х.
"Джейхун Байрамов поздравил албанского министра с назначением и пожелал ему успехов на этом важном посту", - говорится в сообщении.
В ходе встречи была обсуждена повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества, в частности в сферах политического диалога, экономики, торговли, энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций, туризма, образования и культуры.
Сотрудничество в энергетической сфере было отмечено как основная движущая сила двусторонних отношений. Была подчеркнута важность дальнейшего развития отношений, основанных на дружбе, взаимном уважении и взаимовыгодном партнерстве.
Была отмечена важность постоянного сотрудничества и солидарности в рамках многосторонних платформ и международных организаций.
Особо была подчеркнута роль диалога и дипломатии в решении региональных и международных конфликтов.
Источник: Report
Within the framework of #ADF2026, Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun, met with the Minister for Europe and Foreign Affairs of the Republic of #Albania @HoxhaFer.
Minister Bayramov has congratulated Albanian Minister on his appointment and… pic.twitter.com/iqo6cv0aNe — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 18, 2026