Пезешкиан: Иран принимает меры по укреплению обороноспособности

First News Media17:34 - Сегодня
Правительство Ирана принимает все необходимые меры для укрепления обороноспособности страны, налаживания материально-технического обеспечения иранских ВС и модернизации стоящей на вооружении военной техники. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в ходе встречи с главнокомандующим иранской армией Амиром Хатами.

"Правительство оказывает всестороннюю поддержку вооруженным силам и намерено и впредь всецело способствовать реализации стратегических планов по укреплению обороноспособности, налаживанию материально-технического обеспечения [иранской армии], модернизации вооружений и оперативной инфраструктуры, повышению потенциала сдерживания", — приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.

18 мая американский президент Дональд Трамп сообщил, что отказался от запланированного на 19 мая нового удара США по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые считают возможным достижение договоренностей с Тегераном, предусматривающих его отказ от ядерного оружия. В свою очередь представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заверил, что ВС Исламской Республики готовы к любому сценарию развития событий и полны решимости преподнести противнику "новые сюрпризы". Со своей стороны представитель иранской армии Мохаммад Акраминия 19 мая пообещал, что Иран в случае повторения атак со стороны США и Израиля откроет против них "новые фронты" и прибегнет к новым методам борьбы.

Пезешкиан: Иран принимает меры по укреплению обороноспособности

