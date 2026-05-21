Нашумевший павильон Мексики на WUF13: воины-ягуары, ритуальный дым и тайны ацтеков в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявили представители Мексики, представляющие национальный павильон в рамках пятого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Меня зовут Алекс Коскуатли. Я представляю образ доиспанского воина из Мехико. Это облачение — олицетворение ацтекского воина, а конкретно — Воина-ягуара. Оно символизирует ягуара, а эта часть олицетворяет бога мертвых», — рассказал он.

Делясь впечатлениями о Баку и его жителях, представитель Мексики отметил: «Все это просто потрясающе. Ваша страна очень красивая, очень теплая, а люди здесь замечательные. Рад всех здесь приветствовать. Мы очень рады полученному приглашению».

Еще одна представительница мексиканской делегации, Гваделупе, рассказала, что их участие в форуме посвящено обсуждению утопий.

«У нас подготовлено множество мероприятий как для детей, так и для людей самого разного происхождения. Кроме того, сейчас самое время уделить особое внимание роли женщин — это одна из ключевых тем, которые мы здесь представляем», — сказала она.

Гваделупе также рассказала о традиционных элементах своего образа. По ее словам, один из атрибутов на языке науатль называется Попочкомитль, а в ритуалах используется копал, который сжигают для очищения пространства от негативной энергии.

«Этот дым используется для ритуального очищения и духовного единения», — пояснила она.

Кроме того, представительница делегации показала айойоты — традиционные погремушки, которые крепятся на щиколотки и издают звук, напоминающий шипение змеи или шум дождя.