Нашумевший павильон Мексики на WUF13: воины-ягуары, ритуальный дым и тайны ацтеков в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова17:39 - Сегодня
«Все это просто потрясающе. Ваша страна очень красивая, очень теплая, а люди здесь замечательные».
Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявили представители Мексики, представляющие национальный павильон в рамках пятого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Меня зовут Алекс Коскуатли. Я представляю образ доиспанского воина из Мехико. Это облачение — олицетворение ацтекского воина, а конкретно — Воина-ягуара. Оно символизирует ягуара, а эта часть олицетворяет бога мертвых», — рассказал он.

Делясь впечатлениями о Баку и его жителях, представитель Мексики отметил: «Все это просто потрясающе. Ваша страна очень красивая, очень теплая, а люди здесь замечательные. Рад всех здесь приветствовать. Мы очень рады полученному приглашению».

Еще одна представительница мексиканской делегации, Гваделупе, рассказала, что их участие в форуме посвящено обсуждению утопий.

«У нас подготовлено множество мероприятий как для детей, так и для людей самого разного происхождения. Кроме того, сейчас самое время уделить особое внимание роли женщин — это одна из ключевых тем, которые мы здесь представляем», — сказала она.

Гваделупе также рассказала о традиционных элементах своего образа. По ее словам, один из атрибутов на языке науатль называется Попочкомитль, а в ритуалах используется копал, который сжигают для очищения пространства от негативной энергии.

«Этот дым используется для ритуального очищения и духовного единения», — пояснила она.

Кроме того, представительница делегации показала айойоты — традиционные погремушки, которые крепятся на щиколотки и издают звук, напоминающий шипение змеи или шум дождя.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25