В Индии набирает популярность необычная «Партия тараканов»

First News Media16:38 - Сегодня
В Индии появилась необычная политическая сила — молодежная «Народная партия тараканов» (Cockroach Janata Party), которая всего за несколько дней стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях.

Как сообщает Deccan Herald, партия сумела собрать около 13,8 миллиона подписчиков в Instagram и даже обошла по популярности правящую Bharatiya Janata Party.

По данным издания, вскоре после стремительного роста популярности аккаунт партии в социальной сети X был заблокирован на территории Индии. Об этом заявил основатель движения Абхиджит Дипке.

Как отмечают СМИ, движение было создано молодежью в ответ на высказывание председателя Верховного суда Индии Сурья Кант, который сравнил безработных молодых людей с тараканами.

Создатели партии заявляют, что объединяют молодежь, которую власти и общество часто называют «ленивой», «зависимой от интернета» и «тараканами». Новое движение выступает в поддержку Конституции Индии и заявляет о намерении защищать ее ценности. По информации Deccan Herald, к инициативе уже начали присоединяться известные политики и общественные деятели.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

