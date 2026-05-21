Дмитрий Гордон жестко разнес выдвижение Рубена Варданяна на премию Гавела - ВИДЕО

Выдвижение российско-армянского миллиардера, спонсора российской войны против Украины Рубена Варданяна на престижную международную премию Вацлава Гавела в сфере защиты прав человека, недопустимо, и не вызывает ничего, кроме возмущения.

Об этом заявил известный украинский журналист Дмитрий Гордон на передаче «В гостях у Гордона» на своем YouTube-канале.

Речь идет о бывшем так называемом «госминистре» бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе Рубене Варданяне, которого Бакинский военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы, признав виновным в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма, а также в других тяжких преступлениях. В настоящее время Р.Варданян отбывает тюремный срок в Баку.

Указом президента Украины Р.Варданян также внесен в санкционный список и в базу «Миротворец», а также объявлен в розыск за поддержку российской агрессии против Украины.

«Ну, у меня она (новость о выдвижении Варданяна на премию Гавела – ред.) вызывает однозначное возмущение. А какие могут быть другие чувства? Это надо не иметь ни головы, ни сердца, чтобы не воспринимать подобные новости без возмущения», - сказал Д.Гордон.

В этой связи он с сожалением констатировал, что в настоящее время в мире постепенно идет тенденция к возвращению российских и белорусских спортсменов в международные соревнования, к их выступлениям под флагом России и с исполнением гимна РФ, чего они на протяжении последних лет были лишены из-за агрессии их страны против Украины.

«У меня на этот счет вопрос: какого черта? Что, уже Россия и Путин не виноваты в агрессии против Украины? Лукашенко не виноват в том, что он помогает Путину в этой агрессии? Говоря о Варданяне - это то же самое. Все, кто нанесли вред, урон и ущерб моей стране, все должны быть наказаны. Невзирая на звание, титулы, должности, посты… - все, кто участвовал в нападении на Украину, в агрессии против Украины, все, кто помогали и помогают агрессору, должны быть наказаны. О какой премии Гавела для Варданяна может идти речь вообще? Дайте Путину сразу премию. Что Варданяну? Путину дайте. Это из той же оперы, как и возвращение спортсменов. Нельзя так стыдливо прикрываясь, делать какие-то вещи. Это двойные стандарты. Я категорически против того, чтобы Варданяну, пособнику Путина, давать премию Гавела. Это невозможно», - подчеркнул Д.Гордон.

Журналист выразил уверенность в том, что Р.Варданяну премию Гавела все же не присудят. По его убеждению, огромная аудитория в интернете, увидев эту передачу, не допустит награждения Р.Варданяна премией Гавела.

«Я убежден, что в Европе все это увидят, и ПАСЕ будет знать эту позицию. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Дело тут не в отдельно взятом даже Варданяне, дело в тенденции. Нельзя забывать и нельзя оправдывать преступления Путина, России и тех, кто им подпевает, и тех, кто участвует в этих преступлениях», - заключил Д.Гордон.