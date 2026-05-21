 BBDO Baku признано Агентством фестиваля на Baku Flames International Festival of Creativity and Effectiveness | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

BBDO Baku признано Агентством фестиваля на Baku Flames International Festival of Creativity and Effectiveness

First News Media18:09 - Сегодня
BBDO Baku признано Агентством фестиваля на Baku Flames International Festival of Creativity and Effectiveness

Новый этап для рекламного агентства BBDO Baku, отмеченный громкими фестивальными победами.

BBDO Baku успешно дебютировало на недавно завершившемся Baku Flames International Festival of Creativity and Effectiveness, который прошёл в Баку 15–16 мая. 

Основанный в 2025 году, фестиваль объединяет локальных и международных лидеров рекламной индустрии, а в состав жюри входят как азербайджанские, так и зарубежные эксперты в области маркетинга и рекламы.

BBDO Baku было признано Агентством фестиваля, завоевав одну золотую и четыре серебряные награды в различных категориях. Кампания «City Transport Social Initiative» для McDonald’s Azerbaijan получила золото в категории Outdoor, Transit Advertising, а также серебро в категориях Media и Outdoor Media. В свою очередь, кампания «That’s the Taste» для McDonald’s Azerbaijan была отмечена серебром в категориях FMCG и Integrated Campaigns. Являясь частью глобальной сети BBDO Worldwide, BBDO уже давно признано одним из ведущих креативных агентств мира, следуя своему принципу «We Do Big Things» – создавать работы, которые способствуют как росту бизнеса, так и культурному влиянию.

BBDO Baku является одним из самых новых агентств сети, привнося глобальную креативную философию BBDO в Азербайджан и одновременно формируя локальную команду и партнерства на рынке. Несмотря на недавний запуск, агентство уже начало получать признание благодаря проектам, сочетающим креативность, эффективность и социальное воздействие.

Достижения агентства не ограничились только фестивалем Baku Flames. 15 мая один из сотрудников BBDO Baku также получил бронзовую награду в категории Print на конкурсе Young Lions Azerbaijan, что стало ещё одной важной вехой в развитии агентства.

Комментируя полученное признание, Надир Фараджуллаев, Заместитель Креативного Директора в BBDO Baku, отметил: «Мы благодарны за это признание на фестивале Baku Flames. Победа в номинации “Агентство фестиваля” в столь важный для индустрии Азербайджана год – предмет гордости для нашей команды и наших клиентов. Это ещё раз подтверждает нашу уверенность в том, что мотивированные люди и смелые идеи создают действительно значимую работу».

Поделиться:
303

Актуально

Политика

Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН — ФОТО

Xроника

Чарльз III поздравил Ильхама Алиева

Общество

В Баку завершился пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов -ФОТОРЕПОРТАЖ

Общество

Опубликованы тарифы на все классы обслуживания на возобновлённом маршруте ...

Общество

ИСЕСКО осуществила техническую миссию в Карабах для восстановления культурного наследия

В Баку завершился пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов -ФОТОРЕПОРТАЖ

BBDO Baku признано Агентством фестиваля на Baku Flames International Festival of Creativity and Effectiveness

Замминистра строительства Ливии: «Мы восхищены тем, чего Азербайджан добился за короткое время»

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

JIVA не прошла в финал «Евровидения-2026» - ВИДЕО

В Баку вновь ожидаются дожди и грозы

Гражданам Азербайджана разрешили въезд и выезд в Грузию железнодорожным транспортом

Названа стоимость билетов на поезд Баку - Тбилиси - Баку

Последние новости

Азербайджанская каратистка Медина Садыхова вышла в финал чемпионата Европы

Сегодня, 20:00

«Карабах» воспрепятствовал переходу Эльвина Джафаргулиева в «Нефтчи», запросив за него более 3 миллионов

Сегодня, 19:41

Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН — ФОТО

Сегодня, 19:40

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости

Сегодня, 19:30

Лукашенко заявил о готовности встретиться с Зеленским

Сегодня, 19:19

Мехман Мехдиев покинул занимаемую должность

Сегодня, 19:15

Чарльз III поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 18:55

ИСЕСКО осуществила техническую миссию в Карабах для восстановления культурного наследия

Сегодня, 18:45

В Баку завершился пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов -ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 18:32

Школьник из Туркестана, поднявший флаг Азербайджана: Я не мог пройти мимо - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:25

BBDO Baku признано Агентством фестиваля на Baku Flames International Festival of Creativity and Effectiveness

Сегодня, 18:09

Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан

Сегодня, 18:05

Северная Македония возвращается на «Евровидение» после четырех лет отсутствия – ВИДЕО

Сегодня, 17:41

Замминистра строительства Ливии: «Мы восхищены тем, чего Азербайджан добился за короткое время»

Сегодня, 17:40

Нашумевший павильон Мексики на WUF13: воины-ягуары, ритуальный дым и тайны ацтеков в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:39

Пезешкиан: Иран принимает меры по укреплению обороноспособности

Сегодня, 17:34

Дмитрий Гордон жестко разнес выдвижение Рубена Варданяна на премию Гавела - ВИДЕО

Сегодня, 17:33

В Баку открыли памятник Таиру Салахову, вдохновлённый триптихом «Страна огней» - ФОТО

Сегодня, 17:18

Global Sumud: что произошло с глобальной флотилией и почему мир осудил Израиль? – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:50

Бахар Мурадова: «Азербайджан гораздо раньше многих стран сформировал правовую базу в сфере гендерного равенства»

Сегодня, 16:40
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25