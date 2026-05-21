BBDO Baku признано Агентством фестиваля на Baku Flames International Festival of Creativity and Effectiveness

Новый этап для рекламного агентства BBDO Baku, отмеченный громкими фестивальными победами.

BBDO Baku успешно дебютировало на недавно завершившемся Baku Flames International Festival of Creativity and Effectiveness, который прошёл в Баку 15–16 мая.

Основанный в 2025 году, фестиваль объединяет локальных и международных лидеров рекламной индустрии, а в состав жюри входят как азербайджанские, так и зарубежные эксперты в области маркетинга и рекламы.

BBDO Baku было признано Агентством фестиваля, завоевав одну золотую и четыре серебряные награды в различных категориях. Кампания «City Transport Social Initiative» для McDonald’s Azerbaijan получила золото в категории Outdoor, Transit Advertising, а также серебро в категориях Media и Outdoor Media. В свою очередь, кампания «That’s the Taste» для McDonald’s Azerbaijan была отмечена серебром в категориях FMCG и Integrated Campaigns. Являясь частью глобальной сети BBDO Worldwide, BBDO уже давно признано одним из ведущих креативных агентств мира, следуя своему принципу «We Do Big Things» – создавать работы, которые способствуют как росту бизнеса, так и культурному влиянию.

BBDO Baku является одним из самых новых агентств сети, привнося глобальную креативную философию BBDO в Азербайджан и одновременно формируя локальную команду и партнерства на рынке. Несмотря на недавний запуск, агентство уже начало получать признание благодаря проектам, сочетающим креативность, эффективность и социальное воздействие.

Достижения агентства не ограничились только фестивалем Baku Flames. 15 мая один из сотрудников BBDO Baku также получил бронзовую награду в категории Print на конкурсе Young Lions Azerbaijan, что стало ещё одной важной вехой в развитии агентства.

Комментируя полученное признание, Надир Фараджуллаев, Заместитель Креативного Директора в BBDO Baku, отметил: «Мы благодарны за это признание на фестивале Baku Flames. Победа в номинации “Агентство фестиваля” в столь важный для индустрии Азербайджана год – предмет гордости для нашей команды и наших клиентов. Это ещё раз подтверждает нашу уверенность в том, что мотивированные люди и смелые идеи создают действительно значимую работу».