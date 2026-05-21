Северная Македония возвращается на «Евровидение» после четырех лет отсутствия – ВИДЕО

Генеральный директор македонского телерадиовещателя MRT Зоран Ристоски официально подтвердил участие страны в конкурсе «Евровидение-2027» на публичной сессии Программного совета.

По словам Ристоски, переговоры с EBU прошли успешно - Европейский вещательный союз обещал техническую и организационную поддержку для возвращения страны на конкурсную сцену, сообщает 1news.az со ссылкой на ESCToday.

Последний раз Северная Македония выступала на «Евровидении» в 2022 году - Андреа представила страну с песней «Circles» в Турине, однако не прошла в гранд-финал. С 2023 по 2026 год канал MRT ежегодно отказывался от участия, ссылаясь на финансовые трудности: растущие взносы EBU, логистические расходы и ограниченный бюджет делали участие непосильным. При этом вещатель продолжал транслировать конкурс для своих зрителей.

Лучшим результатом в истории для Северной Македонии было выступление Тамары Тодевска, занявшей 7-е место на «Евровидении-2019» с песней «Proud» (305 очков), получив наибольшее количество голосов от жюри среди всех участников того года.

Читайте по теме:

JIVA вернулась из Вены в Баку - ВИДЕО

DARA объяснила смысл песни «Bangaranga», принесшей ей победу на «Евровидении-2026» - ФОТО - ВИДЕО

Оценён бюджет проведения «Евровидения-2027» в Болгарии - ВИДЕО