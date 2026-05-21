Замминистра строительства Ливии: «Мы восхищены тем, чего Азербайджан добился за короткое время»

Фаига Мамедова17:40 - Сегодня
«Мероприятие организовано на высоком уровне, благодарю за оказанное гостеприимство».

Об этом корреспонденту 1news.az, заявил Заместитель министра строительства Ливии Фатих Карас в рамках пятого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Это действительно грандиозное мероприятие. Нас здесь очень хорошо приняли. Нам очень приятно знакомиться с разными людьми, перенимать их опыт и общаться с местными жителями».
Фатих Карас подчеркнул, что развитие, достигнутое Азербайджаном за короткий срок, произвело на них глубокое впечатление:

«Мы находимся здесь всего три дня, но ваша страна очень красива. Откровенно говоря, увиденное нас приятно удивило. Мы восхищены тем, чего вы добились за столь короткое время. Надеемся, что сможем перенять ваш опыт и будем сотрудничать в будущем».

Он также отметил, что это его первый визит в Азербайджан:
«Здесь мы попробовали много разных блюд, и все они нам очень понравились. Да, я впервые в Азербайджане и надеюсь, что приеду сюда снова».
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az
14 / 04 / 2026, 10:25

