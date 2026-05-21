Global Sumud: что произошло с глобальной флотилией и почему мир осудил Израиль? – ФОТО - ВИДЕО

Израиль столкнулся с резкой международной критикой после публикации видео с унижением задержанных участников глобальной гуманитарной флотилии Global Sumud, пытавшейся прорвать израильскую морскую блокаду сектора Газа.

Критика в адрес израильских властей прозвучала со стороны стран ЕС, США, а также внутри самого Израиля. Несколько западных стран в среду, 20 мая, вызвали послов Израиля, пишет DW.

Что показано на видео

На кадрах, размещенных министром в соцсети X, запечатлено, как активисты международной флотилии Global Sumud, направлявшейся в сектор Газа и перехваченной израильскими военно-морскими силами, стоят на коленях в порту Ашдода со связанными за спиной руками и опущенными к полу головами, а Бен-Гвир ходит между ними с израильским флагом и кричит на иврите: "Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева". В подписи к видео в посте Бен-Гвира говорится: "Вот так мы встречаем сторонников терроризма".

Реакция западных стран

После публикации видео ряд государств вызвали израильских послов.

В частности, израильских дипломатов вызвали:

· Италия,

· Франция,

· Канада,

· Нидерланды,

· Бельгия,

· Португалия.

Испания вызвала временного поверенного в делах Израиля, поскольку у Израиля сейчас нет посла в Мадриде. МИД потребовал извинений за «чудовищное» обращение с активистами флотилии Global Sumud.

В МИД Великобритании был вызван временный поверенный в делах посольства Израиля в Лондоне. Как говорится в сообщении британского МИД, решение о вызове дипломата было принято после публикации «провокационного видео», распространенного министром национальной безопасности Израиля: «Это решение является четким свидетельством того, что Великобритания решительно осуждает насмешливое отношение к участникам Глобальной флотилии Sumud. Такое поведение нарушает самые базовые нормы проявления уважения и человеческого достоинства». В МИД Великобритании потребовали от израильских властей разъяснения, а также выразили обеспокоенность условиями содержания задержанных. В сообщении отмечается, что попытка флотилии доставить помощь подчеркивает серьезность гуманитарной ситуации в Газе. «Израиль должен обеспечить безопасный пропуск и достаточный объем помощи через сухопутные границы», — отметили в британском МИД. Кроме того, британская сторона сообщила, что поддерживает контакт с активистами, находившимися на борту флотилии, а также с их семьями.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко раскритиковал обращение Израиля с задержанными активистами. "Нельзя так обращаться с польскими гражданами, которые не совершили никакого преступления. В демократическом мире не принято подвергать задержанных жестокому обращению и злорадствовать над ними. Мы требуем справедливости для наших граждан и последствий для вас", - написал Сикорский в соцсети X. Пресс-секретарь МИД Мачей Вевюр заявил, что министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру запретят въезд в Польшу. "Министр Сикорский обратился в МВД, чтобы министр Бен-Гвир получил запрет на въезд в Польшу за свои действия", - сказал Вевюр.

Италия потребует от Израиля принести извинения за жестокое обращение с незаконно задержанными им в международных водах активистами из Global Sumud, направлявшейся к берегам сектора Газа с гумпомощью на борту. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Глава правительства отметила, что из-за инцидента и действий министра национальной безопасности Израиля в МИД Италии будет вызван посол Израиля.

Финляндия намерена запросить у посла Израиля разъяснений относительно обращения с задержанными членами флотилии Global Sumud. Об этом сообщил МИД Финляндии в социальной сети X. «Финляндия не одобряет действий, зафиксированных на видео», – говорится в сообщении ведомства. Согласно МИД, с задержанными пропалестинскими активистами должны уважительно обращаться, их права и безопасность должны быть гарантированы. В публикации отмечается, что принципы верховенства права и нормы международного законодательства должны соблюдаться. МИД рекомендовал воздерживаться от любых поездок в Газу, но это не отменяет вышеупомянутых принципов.

МИД Франции вызвал посла Израиля из-за видео с задержанными активистами из флотилии «Сумуд», которое выложил министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир. Об этом на странице в социальной сети X написал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. «Действия господина Бен Гвира в отношении пассажиров флотилии Global Sumud, осужденные его собственными коллегами в израильском правительстве, недопустимы. Я потребовал, чтобы посол Израиля во Франции был вызван для выражения нашего возмущения и получения объяснений», — написал он. По словам главы французского внешнеполитического ведомства, с гражданами Франции, находящимися на судах флотилии, необходимо обращаться уважительно и освободить их в кратчайшие сроки.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал поведение израильского министра "абсолютно неприемлемым". "Это коренным образом противоречит ценностям, которые Германия стремится отстаивать совместно с Израилем", - заявил Вадефуль агентству dpa. Ранее с аналогичной оценкой выступил посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт, назвав обращение Бен-Гвира с задержанными «совершенно неприемлемым и несовместимым с фундаментальными ценностями наших стран».

Турция сообщила о подготовке специальных рейсов для возвращения своих граждан, находившихся на судах флотилии. Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжит защищать права своих граждан и поддерживать гуманитарные инициативы в отношении сектора Газа. По его словам, Турция также оказывает содействие активистам из других стран.

МИД Бельгии назвал обращение с задержанными активистами флотилии «жестоким и неприемлемым».

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен назвал неприемлемым жестокое обращение с задержанными активистами Global Sumud сообщив, что посол Израиля вызван в МИД королевства для дачи объяснений.

Министр иностранных дел Словении Таня Фажон назвала жестокое обращение с активистами «ужасающим, шокирующим и неприемлемым». В своем аккаунте в соцсети американской компании X Фажон подчеркнула, что ни одна страна не вправе применять пытки к людям. «Унижающее отношение министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и израильских властей по отношению к активистам Global Sumud- это поведение, которому нет места в демократическом обществе»,-резюмировала дипломат.

По словам министра иностранных дел, торговли и обороны Ирландии Хелен МакЭнти, «на кадрах видно, что с незаконно задержанными участники флотилии Global Sumud, среди которых были и граждане Ирландии, обращаются без всякого достоинства и уважения».

Катар также осудил «словесное и физическое насилие» в отношении активистов флотилии Global Sumud.

Премьер Канады Марк Карни назвал обращение Израиля с активистами Global Sumud «неприемлемым», сообщив, что израильский посол будет вызван в МИД Канады.

С осуждением действий Израиля выступили власти Швеции, Словакии, Швейцарии, Греции, Австрии.

Позиция ООН

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что в Организации надеются, что активисты флотилии Global Sumud не пострадали в результате атаки израильских сил, а сложившаяся вокруг миссии ситуация должна быть урегулирована «мирным путем». «Мы хотим гарантий относительно того, что н один человек на борту флотилии не пострадает. Мы хотим, чтобы эта ситуация была урегулирована мирным путем»,- сказал Хак.

Позиция Европейского Союза

В Евросоюзе назвали обращение с активистами флотилии "совершенно неприемлемым". "С каждым задержанным необходимо обращаться, обеспечивая его безопасность и достоинство, а также в строгом соответствии с нормами международного права", - написал в X официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Ануар Эль-Ануни, призвав Израиль освободить задержанных.

Every detained person must be treated with safety, dignity and according to international law.



We call on the Israeli government to ensure the protection and dignified treatment of these activists, including several EU citizens.



We call for the speedy release of all detainees. — Anouar El Anouni 🇪🇺 (@AnouarEUspox) May 20, 2026

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила об "унизительном и недопустимом" обращении с активистами. "Поведение израильского министра Бен-Гвира недостойно любого человека, занимающего государственную должность в демократическом государстве", - подчеркнула она.

Реакция США

Посол США в Израиле Майк Хакаби охарактеризовал действия активистов, направлявшихся в сектор Газа, как "глупую выходку", однако Бен-Гвир, по словам Хакаби, "предал достоинство своей нации".

Universal outrage & condemnation from every high-ranking Israeli official from @IsraeliPM @IsraelMFA @gidonsaar @IsraelPresident @yechielleiter @IsraelinUSA for despicable actions by Ben Gvir. Flotilla was stupid stunt, but Ben Gvir betrayed dignity of his nation. https://t.co/trK6VjeTIX — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) May 20, 2026

Публикацию осудили и в самом Израиле

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар публично отчитал Бен-Гвира в соцсети X, написав, что тот "сознательно нанес вред государству этим позорным шоу" и "свел на нет огромные профессиональные усилия многих людей - от солдат ЦАХАЛ до сотрудников МИД".

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем заявлении отметил, что Израиль имеет право не допускать, чтобы "провокационные флотилии" проходили через территориальные воды страны к сектору Газа. В то же время он подчеркнул, что обращение Бен-Гвира с активистами "не соответствует ценностям Израиля".

Флотилия Global Sumud вышла из турецкого Мармариса 14 мая и была перехвачена израильскими ВМС 18 мая в международных водах примерно в 250 морских милях от Газы. По данным организаторов, задержаны были 428 человек из более чем 40 стран. Это не первая попытка прорыва израильской блокады сектора Газа за последний год - предыдущая флотилия была остановлена в октябре 2025 года.

Источники: DW, Yle.fi, ТАСС, Anadolu