Global Sumud: что произошло с глобальной флотилией и почему мир осудил Израиль? – ФОТО - ВИДЕО

First News Media16:50 - Сегодня
Израиль столкнулся с резкой международной критикой после публикации видео с унижением задержанных участников глобальной гуманитарной флотилии Global Sumud, пытавшейся прорвать израильскую морскую блокаду сектора Газа.

Критика в адрес израильских властей прозвучала со стороны стран ЕС, США, а также внутри самого Израиля. Несколько западных стран в среду, 20 мая, вызвали послов Израиля, пишет DW.

Что показано на видео

На кадрах, размещенных министром в соцсети X, запечатлено, как активисты международной флотилии Global Sumud, направлявшейся в сектор Газа и перехваченной израильскими военно-морскими силами, стоят на коленях в порту Ашдода со связанными за спиной руками и опущенными к полу головами, а Бен-Гвир ходит между ними с израильским флагом и кричит на иврите: "Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева". В подписи к видео в посте Бен-Гвира говорится: "Вот так мы встречаем сторонников терроризма".

Реакция западных стран

После публикации видео ряд государств вызвали израильских послов.

В частности, израильских дипломатов вызвали:

· Италия,

· Франция,

· Канада,

· Нидерланды,

· Бельгия,

· Португалия.

Испания вызвала временного поверенного в делах Израиля, поскольку у Израиля сейчас нет посла в Мадриде. МИД потребовал извинений за «чудовищное» обращение с активистами флотилии Global Sumud.

В МИД Великобритании был вызван временный поверенный в делах посольства Израиля в Лондоне. Как говорится в сообщении британского МИД, решение о вызове дипломата было принято после публикации «провокационного видео», распространенного министром национальной безопасности Израиля: «Это решение является четким свидетельством того, что Великобритания решительно осуждает насмешливое отношение к участникам Глобальной флотилии Sumud. Такое поведение нарушает самые базовые нормы проявления уважения и человеческого достоинства». В МИД Великобритании потребовали от израильских властей разъяснения, а также выразили обеспокоенность условиями содержания задержанных. В сообщении отмечается, что попытка флотилии доставить помощь подчеркивает серьезность гуманитарной ситуации в Газе. «Израиль должен обеспечить безопасный пропуск и достаточный объем помощи через сухопутные границы», — отметили в британском МИД. Кроме того, британская сторона сообщила, что поддерживает контакт с активистами, находившимися на борту флотилии, а также с их семьями.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко раскритиковал обращение Израиля с задержанными активистами. "Нельзя так обращаться с польскими гражданами, которые не совершили никакого преступления. В демократическом мире не принято подвергать задержанных жестокому обращению и злорадствовать над ними. Мы требуем справедливости для наших граждан и последствий для вас", - написал Сикорский в соцсети X. Пресс-секретарь МИД Мачей Вевюр заявил, что министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру запретят въезд в Польшу. "Министр Сикорский обратился в МВД, чтобы министр Бен-Гвир получил запрет на въезд в Польшу за свои действия", - сказал Вевюр.

Италия потребует от Израиля принести извинения за жестокое обращение с незаконно задержанными им в международных водах активистами из Global Sumud, направлявшейся к берегам сектора Газа с гумпомощью на борту. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Глава правительства отметила, что из-за инцидента и действий министра национальной безопасности Израиля в МИД Италии будет вызван посол Израиля.

Финляндия намерена запросить у посла Израиля разъяснений относительно обращения с задержанными членами флотилии Global Sumud. Об этом сообщил МИД Финляндии в социальной сети X. «Финляндия не одобряет действий, зафиксированных на видео», – говорится в сообщении ведомства. Согласно МИД, с задержанными пропалестинскими активистами должны уважительно обращаться, их права и безопасность должны быть гарантированы. В публикации отмечается, что принципы верховенства права и нормы международного законодательства должны соблюдаться. МИД рекомендовал воздерживаться от любых поездок в Газу, но это не отменяет вышеупомянутых принципов.

МИД Франции вызвал посла Израиля из-за видео с задержанными активистами из флотилии «Сумуд», которое выложил министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир. Об этом на странице в социальной сети X написал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. «Действия господина Бен Гвира в отношении пассажиров флотилии Global Sumud, осужденные его собственными коллегами в израильском правительстве, недопустимы. Я потребовал, чтобы посол Израиля во Франции был вызван для выражения нашего возмущения и получения объяснений», — написал он. По словам главы французского внешнеполитического ведомства, с гражданами Франции, находящимися на судах флотилии, необходимо обращаться уважительно и освободить их в кратчайшие сроки.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал поведение израильского министра "абсолютно неприемлемым". "Это коренным образом противоречит ценностям, которые Германия стремится отстаивать совместно с Израилем", - заявил Вадефуль агентству dpa. Ранее с аналогичной оценкой выступил посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт, назвав обращение Бен-Гвира с задержанными «совершенно неприемлемым и несовместимым с фундаментальными ценностями наших стран».

Турция сообщила о подготовке специальных рейсов для возвращения своих граждан, находившихся на судах флотилии. Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжит защищать права своих граждан и поддерживать гуманитарные инициативы в отношении сектора Газа. По его словам, Турция также оказывает содействие активистам из других стран.

МИД Бельгии назвал обращение с задержанными активистами флотилии «жестоким и неприемлемым».

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен назвал неприемлемым жестокое обращение с задержанными активистами Global Sumud сообщив, что посол Израиля вызван в МИД королевства для дачи объяснений.

Министр иностранных дел Словении Таня Фажон назвала жестокое обращение с активистами «ужасающим, шокирующим и неприемлемым». В своем аккаунте в соцсети американской компании X Фажон подчеркнула, что ни одна страна не вправе применять пытки к людям. «Унижающее отношение министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и израильских властей по отношению к активистам Global Sumud- это поведение, которому нет места в демократическом обществе»,-резюмировала дипломат.

По словам министра иностранных дел, торговли и обороны Ирландии Хелен МакЭнти, «на кадрах видно, что с незаконно задержанными участники флотилии Global Sumud, среди которых были и граждане Ирландии, обращаются без всякого достоинства и уважения».

Катар также осудил «словесное и физическое насилие» в отношении активистов флотилии Global Sumud.

Премьер Канады Марк Карни назвал обращение Израиля с активистами Global Sumud «неприемлемым», сообщив, что израильский посол будет вызван в МИД Канады.

С осуждением действий Израиля выступили власти Швеции, Словакии, Швейцарии, Греции, Австрии.

Позиция ООН

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что в Организации надеются, что активисты флотилии Global Sumud не пострадали в результате атаки израильских сил, а сложившаяся вокруг миссии ситуация должна быть урегулирована «мирным путем». «Мы хотим гарантий относительно того, что н один человек на борту флотилии не пострадает. Мы хотим, чтобы эта ситуация была урегулирована мирным путем»,- сказал Хак.

Позиция Европейского Союза

В Евросоюзе назвали обращение с активистами флотилии "совершенно неприемлемым". "С каждым задержанным необходимо обращаться, обеспечивая его безопасность и достоинство, а также в строгом соответствии с нормами международного права", - написал в X официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Ануар Эль-Ануни, призвав Израиль освободить задержанных.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила об "унизительном и недопустимом" обращении с активистами. "Поведение израильского министра Бен-Гвира недостойно любого человека, занимающего государственную должность в демократическом государстве", - подчеркнула она.

Реакция США

Посол США в Израиле Майк Хакаби охарактеризовал действия активистов, направлявшихся в сектор Газа, как "глупую выходку", однако Бен-Гвир, по словам Хакаби, "предал достоинство своей нации".

Публикацию осудили и в самом Израиле

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар публично отчитал Бен-Гвира в соцсети X, написав, что тот "сознательно нанес вред государству этим позорным шоу" и "свел на нет огромные профессиональные усилия многих людей - от солдат ЦАХАЛ до сотрудников МИД".

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем заявлении отметил, что Израиль имеет право не допускать, чтобы "провокационные флотилии" проходили через территориальные воды страны к сектору Газа. В то же время он подчеркнул, что обращение Бен-Гвира с активистами "не соответствует ценностям Израиля".

Флотилия Global Sumud вышла из турецкого Мармариса 14 мая и была перехвачена израильскими ВМС 18 мая в международных водах примерно в 250 морских милях от Газы. По данным организаторов, задержаны были 428 человек из более чем 40 стран. Это не первая попытка прорыва израильской блокады сектора Газа за последний год - предыдущая флотилия была остановлена в октябре 2025 года.

Источники: DW, Yle.fi, ТАСС, Anadolu

