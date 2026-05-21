Главы государств поздравляют президента Азербайджана с Днем независимости

Главы ряда государств направили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительные письма по случаю Дня независимости.

Тексты писем опубликованы на официальном сайте президента АР.

Поздравительные послания направили король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд, король Марокко Мухаммед VI, король Бельгии Филип, король Швеции Карл XVI Густав, президент Чехии Петр Павел, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Египта Абдулфаттах ас-Сиси, президент Южной Кореи Ли Чже Мён.

В своем письме Мухаммед VI отметил, что придает большое значение тесным отношениям между Королевством Марокко и Азербайджаном.

«Наше сотрудничество еще более укрепляется благодаря нашей решимости углублять его и строить особое партнерство, отвечающее чаяниям граждан наших братских стран», - подчеркнул монарх.

В свою очередь Петр Павел заявляет, что Чехия высоко ценит отношения с Азербайджаном и вновь подтверждает свою заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества.

«Мы высоко оцениваем поступательно развивающиеся связи между нашими странами в сферах энергетики, промышленности, торговли, инвестиций, науки и образования и выражаем уверенность в том, что наше партнерство будет взаимовыгодным для обеих стран. Мы также высоко ценим важную роль Азербайджана как партнера, вносящего вклад в стабильность и сотрудничество в более широком регионе», - говорится в письме чешского президента.

Зоран Миланович отмечает, что «Хорватию и Азербайджан связывают многолетние узы сотрудничества и дружбы».

«Уверен, что наша деятельность по развитию отношений между нашими дружественными странами и реализации сотрудничества в новых направлениях будет продолжена. Экономические возможности обеих стран могут стать стимулом для еще большего укрепления нашего сотрудничества», - отметил хорватский лидер.

Абдулфаттах ас-Сиси высоко оценил дружественные отношения между Египтом и Азербайджаном.

«В то же время вновь подтверждаю свою приверженность тесному сотрудничеству с Вами в направлении дальнейшего углубления и расширения наших связей в различных сферах, представляющих взаимный интерес, на благо наших дружественных народов», - подчеркнул президент Египта.

Ли Чже Мён заявил, что считает «чрезвычайно важным поступательное развитие сотрудничества между Кореей и Азербайджаном, основанных на непоколебимой дружбе и глубоком доверии».

«Надеюсь, что дружественные связи между нашими странами еще больше укрепятся, а горизонты нашего сотрудничества расширятся благодаря тесным обменам в различных сферах», - говорится в письме южнокорейского лидера.