Бахар Мурадова: «Азербайджан гораздо раньше многих стран сформировал правовую базу в сфере гендерного равенства»

Фаига Мамедова16:40 - Сегодня
«Интеграция политики гендерного равенства в стратегии городского развития осуществляется посредством законодательной базы, планов действий и механизмов общественной поддержки».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадова в рамках пятого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Она отметила, что обеспечение гендерного равенства является одним из приоритетных направлений деятельности возглавляемого ею ведомства, и в этой сфере ведется последовательная работа. По словам председателя госкомитета, Азербайджан, по сравнению со многими странами, сформировал профильную правовую базу гораздо раньше: закон о гендерном равенстве был принят в республике еще в 2006 году, что свидетельствует о системном и устойчивом характере государственной политики в данном направлении.

Бахар Мурадова подчеркнула, что в ближайшие дни в Милли Меджлисе будет представлен очередной отчет об исполнении этого закона. В документе найдут отражение текущая ситуация в различных сферах, достигнутые результаты и основные стоящие вызовы. Она также добавила, что в утвержденном Президентом плане действий по обеспечению гендерного равенства подробно охвачены существующие проблемы, трудности и конкретные шаги, предусмотренные для их решения.

По мнению главы ведомства, в данном направлении существуют как определенные проблемы, так и новые возможности, а для их эффективного решения крайне важна активная поддержка со стороны всех слоев общества. Б. Мурадова особо отметила, что ключевую роль в этом процессе играют молодежь и медиа. Общество стало более чутко относиться к негативным проявлениям гендерного неравенства, чаще задает вопросы по этой теме, активно поддерживает просветительские инициативы и вносит вклад в формирование общественного порицания.

«Люди больше не хотят видеть в обществе пагубные последствия гендерного неравенства, и это является показателем позитивных изменений. Главная же цель заключается в том, чтобы сделать данный процесс более эффективным и устойчивым», — заявила она.

В заключение председатель госкомитета выразила уверенность, что интеграция политики гендерного равенства в стратегии городского развития будет более эффективной, если наряду с государственными мерами она будет опираться на общественное участие, просветительскую деятельность и поддержку со стороны СМИ.

