Бахар Мурадова: «Чтобы молодежь не столкнулась с жилищным кризисом, необходимо долгосрочное планирование»

«Долгосрочное планирование в государственной политике, инклюзивное градостроительство и развитие человеческого капитала должны стать одними из главных приоритетов, чтобы дети и молодежь в будущем не столкнулись с жилищным кризисом».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадова в рамках пятого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Она отметила, что основная цель форума связана не только с вопросами детей и молодежи, но и в целом с обсуждением проблем, с которыми люди сталкиваются в процессах проживания, градостроительства, строительства и планирования, а также с обменом международным опытом в этом направлении.

По словам Б. Мурадовой, разные страны обладают различным опытом, и подобные международные платформы создают важные возможности для изучения этой практики, актуализации существующих проблем и поиска их решений.

Председатель госкомитета подчеркнула, что обеспечение каждого человека жильем является желанной целью для всех государств. Однако из-за войн, климатических изменений, социальных и иных причин в мире все еще есть люди, проживающие в неформальных поселениях и неудовлетворительных условиях. В связи с этим государства должны комплексно оценивать данные вызовы и в будущих стратегиях учитывать комфортное и безопасное проживание детей, молодежи и лиц, нуждающихся в особой заботе.

«Необходимо создавать новые стандарты, развивать города в соответствии с потребностями людей, и в то же время укреплять культуру поведения и чувство ответственности в обществе», — добавила Бахар Мурадова.

Она также заявила, что наряду с созданием инфраструктуры в центре внимания должно оставаться развитие человеческого капитала: «Государство создает эти возможности, но сохраняет и правильно использует их само общество».