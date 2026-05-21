В Баку открыли памятник Таиру Салахову, вдохновлённый триптихом «Страна огней» - ФОТО

Сегодня, 21 мая, исполнилось пять лет со дня смерти народного художника Азербайджана Таира Салахова.

В годовщину ухода из жизни Т. Салахова состоялось открытие его надгробного памятника – напомним, что народный художник похоронен на первой Аллее почётного захоронения в Баку.

«Автором памятника стала моя сестра Алагез Салахова, которая вложила в него очень много сил, но, к сожалению, ушла из жизни, так и не увидев результата. Памятник основан на монументальном триптихе Таира Салахова «Страна огней», посвященном Азербайджану. Бронзовые элементы воплощают Каспий, как бы сходящий с картины вниз», – отмечает в социальной сети Instagram дочь Т. Салахова – художница и скульптор Айдан Салахова.

В своем сообщении А. Салахова также выразила благодарность руководству Азербайджана и мэрии Баку за помощь в реализации проекта.

«Страна огней» – монументальный триптих Таира Салахова, созданный в 2007 году. Это произведение, являющееся одной из поздних работ художника, венчает цикл картин, посвящённых жизни и труду нефтяников Азербайджана.

В центральной части триптиха, называющейся «Каспий сегодня», изображена морская нефтяная платформа с горящим факелом попутного газа и подплывающими к ней лодками. В левой части, называющейся «Храм огнепоклонников» – Атешгях с горящими факелами и огнепоклонниками, а в правой – большая группа молящихся людей вокруг Девичьей башни, представляющей собой огромный горящий факел.

