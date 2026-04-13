Азербайджанец Рамиз Ансаров - кандидат в мэры города Орхей в Молдове - ФОТО

В Молдове утверждена кандидатура азербайджанца Рамиза Ансарова на пост мэра города Орхей.

Рамиз Ансаров родом из Западного Азербайджана. Его отец родился и вырос в районе Барана, а позже вместе с семьей переехал в Баку. Сам Рамиз появился на свет 12 апреля 1987 года в Кишинёве. Будучи отцом четверых сыновей, он активно участвует в общественно-политической жизни Молдовы и вносит вклад в развитие диаспоры, занимая пост вице-президента Конгресса азербайджанцев Молдовы.

В беседе с АЗЕРТАДЖ Рамиз Ансаров рассказал, что уже несколько лет живёт в Орхее.

«За это время я наладил прекрасные отношения с местными жителями. У меня есть опыт работы в полиции, инженерии, производстве и малом бизнесе. Но важно не то, где я работаю, а то, чему я учусь и чем могу быть полезен другим. Вместе с супругой Ириной мы владеем небольшим бизнесом и рады, что жители Орхея ценят нас. Кофе, который мы готовим, уже заслужил репутацию одного из лучших в регионе», — отметил наш соотечественник.

По словам Ансарова, он уверен в своей победе на выборах мэра: «Я официально зарегистрировался в качестве кандидата на пост мэра города Орхей. Это лишь начало серьёзной работы. У меня есть чёткая программа для города: транспорт для горожан, озеленение, поддержка малоимущих жителей, новые возможности для молодёжи. В мире множество примеров, когда из обычных мест возникают мощные промышленные, логистические и финансовые центры, куда стекаются деньги, инновации и происходит развитие. В Орхее есть всё необходимое для этого — образованные люди, инфраструктура, выгодное географическое положение».

Рамиз Ансаров подчеркнул, что не забыл свои корни и любит как Молдову, так и Азербайджан: «Я родился в Молдове, я гражданин этой страны и с гордостью могу сказать, что я патриот. Но при этом мы должны знать свою историю и помнить о своих корнях. Мой отец — азербайджанец, и я горжусь им. Я хочу, чтобы мои дети знали историю своих бабушек и дедушек, прадедов, обычаи и традиции всех народов, живущих в Молдове. Я верю, что это единственный путь к воспитанию по-настоящему цивилизованного поколения — поколения, которое уважает свои корни, свою страну и другие народы».

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы назначила новые местные выборы на 17 мая.