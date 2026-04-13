Азербайджанец Рамиз Ансаров - кандидат в мэры города Орхей в Молдове - ФОТО

Азербайджанец Рамиз Ансаров - кандидат в мэры города Орхей в Молдове - ФОТО

В Молдове утверждена кандидатура азербайджанца Рамиза Ансарова на пост мэра города Орхей.

Рамиз Ансаров родом из Западного Азербайджана. Его отец родился и вырос в районе Барана, а позже вместе с семьей переехал в Баку. Сам Рамиз появился на свет 12 апреля 1987 года в Кишинёве. Будучи отцом четверых сыновей, он активно участвует в общественно-политической жизни Молдовы и вносит вклад в развитие диаспоры, занимая пост вице-президента Конгресса азербайджанцев Молдовы.

В беседе с АЗЕРТАДЖ Рамиз Ансаров рассказал, что уже несколько лет живёт в Орхее.

«За это время я наладил прекрасные отношения с местными жителями. У меня есть опыт работы в полиции, инженерии, производстве и малом бизнесе. Но важно не то, где я работаю, а то, чему я учусь и чем могу быть полезен другим. Вместе с супругой Ириной мы владеем небольшим бизнесом и рады, что жители Орхея ценят нас. Кофе, который мы готовим, уже заслужил репутацию одного из лучших в регионе», — отметил наш соотечественник.

По словам Ансарова, он уверен в своей победе на выборах мэра: «Я официально зарегистрировался в качестве кандидата на пост мэра города Орхей. Это лишь начало серьёзной работы. У меня есть чёткая программа для города: транспорт для горожан, озеленение, поддержка малоимущих жителей, новые возможности для молодёжи. В мире множество примеров, когда из обычных мест возникают мощные промышленные, логистические и финансовые центры, куда стекаются деньги, инновации и происходит развитие. В Орхее есть всё необходимое для этого — образованные люди, инфраструктура, выгодное географическое положение».

Рамиз Ансаров подчеркнул, что не забыл свои корни и любит как Молдову, так и Азербайджан: «Я родился в Молдове, я гражданин этой страны и с гордостью могу сказать, что я патриот. Но при этом мы должны знать свою историю и помнить о своих корнях. Мой отец — азербайджанец, и я горжусь им. Я хочу, чтобы мои дети знали историю своих бабушек и дедушек, прадедов, обычаи и традиции всех народов, живущих в Молдове. Я верю, что это единственный путь к воспитанию по-настоящему цивилизованного поколения — поколения, которое уважает свои корни, свою страну и другие народы».

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы назначила новые местные выборы на 17 мая.

В этот день в Азербайджане начнется выплата пенсий за апрель

Тектонический сдвиг в Будапеште: Венгрия выбирает новый курс

В Екатеринбурге вынесен приговор Шахину Шихлинскому и его сыну

Высота снежного покрова в Азербайджане достигла 90 сантиметров

Азербайджанец Рамиз Ансаров - кандидат в мэры города Орхей в Молдове - ФОТО

В Агдере уничтожат непригодные к использованию боеприпасы

Посол Азербайджана в Бельгии встретился с председателем Регионального парламента Валлонии

Посольство Азербайджана в Иране возобновило работу

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю Пасхи

Хикмет Гаджиев встретился в Габале с представителями Инициативы «Мост мира» - ФОТО - ВИДЕО

Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили укрепление партнёрства

«Хезболлах» пригрозил гражданской войной властям Ливана

Сегодня, 12:45

Тектонический сдвиг в Будапеште: Венгрия выбирает новый курс

Сегодня, 12:40

В Масаллы ребенок скончался у себя дома

Сегодня, 12:27

Бритни Спирс помещена в реабилитационную клинику

Сегодня, 12:20

В Екатеринбурге вынесен приговор Шахину Шихлинскому и его сыну

Сегодня, 12:15

В этот день в Азербайджане начнется выплата пенсий за апрель

Сегодня, 12:05

Эмиссар Хаменеи заявил, что корабли США должны покинуть Персидский залив

Сегодня, 12:00

Грузовик без сигнальных огней спровоцировал смертельную аварию в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 11:57

В Баку будут судить должностное лицо за торговлю служебными квартирами

Сегодня, 11:47

Рашад Гашимов: «Пришло время объединяться ради культуры» - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

В Гяндже во дворе дома обнаружены человеческие останки

Сегодня, 11:33

Вучич выразил надежду на продолжение сотрудничества Сербии и Венгрии при Мадьяре

Сегодня, 11:27

Высота снежного покрова в Азербайджане достигла 90 сантиметров

Сегодня, 11:20

Азербайджанец Рамиз Ансаров - кандидат в мэры города Орхей в Молдове - ФОТО

Сегодня, 11:10

Азербайджан достойно был представлен на международном мастер-классе, прошедшем в Школе гостеприимства и туризма в Белграде - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Фицо отреагировал на смену власти в Венгрии

Сегодня, 10:55

JIVA впервые исполнила «Just Go» перед большой аудиторией в Европе - ВИДЕО

Сегодня, 10:42

Интенсивные дожди вызвали осложнения в Балакене

Сегодня, 10:35

В Турции произошло землетрясение

Сегодня, 10:30

В Азербайджане в возрасте 42 лет скончался подполковник

Сегодня, 10:20
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40