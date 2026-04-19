Шахин Мустафаев назвал написание общей тюркской истории приоритетом Тюркской Академии

Сегодня одним из важнейших проектов, реализуемых Международной Тюркской академией, является проект академического написания общей тюркской истории.

Об этом заявил президент Международной Тюркской академии Шахин Мустафаев на панельной сессии "Век языка и идентичности: от Бакинского тюркологического съезда к тюркской интеграции" в рамках 5-го Анталийского дипломатического форума.

Он отметил, что этот вопрос впервые был поднят в рамках Первого тюркологического съезда.

"Одним из наиболее обсуждаемых вопросов на том съезде было формирование терминологии в тюркских языках. В этом направлении у Тюркской академии имеются масштабные проекты. Разрабатываются и издаются терминологические словари по различным областям. Эти словари охватывают девять тюркских языков, а также термины на английском и русском языках. Подготовленные терминологические словари играют роль важной научной базы, которая в будущем внесет серьезный вклад в формирование и развитие общей тюркской терминологии", - уточнил Ш. Мустафаев.

Он добавил, что академия составила обширный перечень археологических и архитектурных памятников тюркского мира, который представлен в виде трехтомного издания.

"В целом многие инициативы, реализуемые сегодня в области тюркологии, основываются именно на идеях, обсужденных и сформировавшихся во время Первого тюркологического съезда. В этом отношении тот съезд сыграл чрезвычайно важную роль в интеллектуальном, культурном и историческом развитии тюркского мира", - заявил Шахин Мустафаев.

