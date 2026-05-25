Последствия непогоды в Шеки: разрушен мост, отрезаны посевные площади и отключен свет - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Шеки селевые потоки привели к ряду негативных последствий.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на baku tv, в результате проливных дождей на участке, соединяющем село Гойнюк с селом Баш Шабалыд, смыло мост. В результате движение жителей оказалось ограничено.

«Водоотвод не справляется с дождевой водой. Подобное происходит часто. Буквально два дня назад мост уже размывало, его восстановили, но сейчас всё повторилось. Наши посевные площади находятся в нижней части села, и мы не можем туда перебраться. Из-за этого сегодня мы не смогли выйти на работу», - рассказал один из местных жителей.

«Рискуя жизнью, я перебрался на ту сторону, чтобы купить хлеб. Люди останутся без еды и воды. Происходят наводнения. Из-за селей мы оказались в ужасном положении. Вдобавок у нас отключили свет», - отметил другой житель.

На село Баш Зейзид в Шекинском районе Азербайджана обрушился мощный селевой поток.

Соответствующие кадры поступили в редакцию BAKU.WS.

Сообщается, что накануне разрушительный сель уничтожил несколько мостов на территории населённого пункта.