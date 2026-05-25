Трамп призвал мусульманские страны присоединиться к соглашениям Авраама

Заключение мирного соглашения с Ираном должно идти параллельно с включением новых мусульманских стран в соглашения по нормализации с Израилем, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я прошу в обязательном порядке все эти страны немедленно подписать соглашения Авраама. И если Иран подпишет соглашение со мной как президентом Соединенных Штатов Америки, то это будет честь видеть их частью этой не имеющих аналогов мировой коалиции", - написал он в понедельник в своей соцсети Truth Social.

"Есть вероятность, что одна или две из них ну будут иметь основания не делать это, и это будет принято. Но большинство должны быть готовы, иметь желание и возможность превратить это урегулирование с Ираном в еще более историческое событие, чем оно было бы в противном случае", - продолжил американский лидер.

В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами. В итоге был подписан комплекс документов, который получил название "Мирные соглашения Авраама". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко, Судан. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть, однако пока не заключили соответствующего документа с Израилем.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Сейчас стороны при посредничестве Пакистана работают над меморандумом о прекращении конфликта.

