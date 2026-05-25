Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня независимости Азербайджана

First News Media17:57 - Сегодня
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня независимости Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В поздравлении говорится: 

«Уважаемый господин Президент,

Имею честь выразить Вам и в Вашем лице дружественному азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджана.

Китай и Азербайджан являются всесторонними стратегическими партнерами. Под нашим совместным планированием и руководством китайско-азербайджанские отношения поднялись на новый уровень, сотрудничество в разных сферах достигло больших результатов. Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений, готов с Вами прилагать совместные усилия для обеспечения динамики двусторонних отношений на высоком уровне на благо народов двух стран.

Желаю дружественному Азербайджану процветания и могущества, а его народу – счастья и благополучия».

