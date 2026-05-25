Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня независимости Азербайджана

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня независимости Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Имею честь выразить Вам и в Вашем лице дружественному азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджана.

Китай и Азербайджан являются всесторонними стратегическими партнерами. Под нашим совместным планированием и руководством китайско-азербайджанские отношения поднялись на новый уровень, сотрудничество в разных сферах достигло больших результатов. Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений, готов с Вами прилагать совместные усилия для обеспечения динамики двусторонних отношений на высоком уровне на благо народов двух стран.

Желаю дружественному Азербайджану процветания и могущества, а его народу – счастья и благополучия».