«PASHA Real Estate» и «Baku White City» подписали соглашение о совместном развитии объектов на территории Ağ Şəhər

В рамках 13-й сессии World Urban Forum в Баку было подписано соглашение между "PASHA Real Estate" и "Baku White City" о совместном развитии ряда ключевых объектов.

Документ подписали генеральный директор "PASHA Real Estate" Озгюр Гетер и исполнительный директор проекта "Baku White City" Руслан Садыхов.

Соглашение охватывает совместную реализацию ряда масштабных проектов. В их число входит строительство торгово-развлекательного центра "White City Mall", а также возведение отдельных знаковых жилых и офисных зданий, отелей, конгресс-холла и музея. Кроме того, на территории квартала появятся крупный общественный паркинг и площадь для проведения городских мероприятий. Запланированные высотные здания и новый яхтенный пирс сформируют уникальный прибрежный силуэт столицы и создадут новые возможности для развития Бакинской бухты.

Проект "Baku White City" представляет собой один из наиболее масштабных примеров городской трансформации в регионе. Территория, ранее известная как промышленный район Черный город — с многолетней концентрацией нефтеперерабатывающих предприятий и загрязненных земель, — сегодня переосмысливается благодаря комплексной программе регенерации, реализуемой в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об улучшении экологической ситуации в стране. Опираясь на принципы устойчивого развития, проект преобразует одну из крупнейших в мире бывших промышленных зон в современный, тщательно спланированный городской район.

О компании "PASHA Real Estate Group"

"PASHA Real Estate Group", входящая в состав "PASHA Holding", специализируется на инвестициях в недвижимость, девелопменте, строительстве, стратегическом управлении и эксплуатации активов. География деятельности компании охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан, Черногорию и США. Портфолио группы включает элитные отели, курорты мирового класса, торговые комплексы, премиальную жилую недвижимость и многофункциональные проекты. Следуя принципам качества, надежности и клиентоориентированности, "PASHA Real Estate Group" стремится формировать новые отраслевые стандарты и обеспечивать устойчивый рост стоимости своих активов на международном уровне.

