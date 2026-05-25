В Союзе кинематографистов назвали фейковыми подписи под заявлением о бойкоте выборов председателя

Феликс Вишневецкий17:51 - Сегодня
Ранее в СМИ распространилось заявление известных азербайджанских деятелей кино, связанное с бойкотированием выборов на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана.  

Напомним, что завтра, 26 мая, в Союзе кинематографистов Азербайджана (СКА) будет избран новый председатель, на пост которого претендуют два кандидата – народная артистка Шафига Мамедова и режиссер Али Иса Джаббаров. Отметим, что в данный момент режиссер А.И.Джаббаров занимает пост исполнительного секретаря СКА, а Ш.Мамедова – временного руководителя.

В заявлении подписанном 27 деятелями кино, отмечается, что предстоящее собрание СКА является нелегитимным, а решения, принятые на нём, не будут иметь юридической силы, также подчеркивается, что «исполнительный секретарь», после смерти Расима Балаева фактически присвоил полномочия».

Али Иса Джаббаров прокомментировал данное заявление, опубликовав свою позицию на официальной странице Союза кинематографистов Азербайджана в социальной сети Facebook:

«По поводу заявления, опубликованного в СМИ:

- Среди подписей есть лица, не являющиеся членами СКА.

- Подписи являются фейковыми: после проведённой проверки установлено, что указанные лица заявили, что не подписывали документ.

- Утверждение о том, что в повестке конференции отсутствует отчет Правления, является ошибочным. Повестка будет определена голосованием на конференции. В неё включены отчет и изменения в устав.

- Законность решений конференции будет оцениваться Министерством юстиции.

- Гюльзар Гурбанова, Мехрибан Зеки, Фахраддин Манафов и Аяз Салаев не являются членами Союза кинематографистов Азербайджана».

Али Иса Джаббаров также отметил, что «заявление было подготовлено «сырым» и не повлияет на проведение конференции»: «Призываю всех коллег принять участие в конференции и проголосовать за любого кандидата».

 

