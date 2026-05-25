Определен режим работы метро в Баку в праздничные дни

Определен режим работы Бакинского метрополитена в праздничные дни.

Как сообщает 1news.az, в связи с Гурбан байрамы и Днем независимости с 27 по 31 мая будет изменено расписание движения поездов.

С учетом необходимых мер предосторожности, в указанные даты интервал движения поездов на участке от станции «28 Мая» до «Ахмедлы» (и в обратном направлении) составит 2 минуты 30 секунд. На участке «Ази Асланов» - «Ахмедлы» интервал составит 7 минут.

На Фиолетовой линии движение поездов будет организовано по графику субботних и воскресных дней. На участке «Джафар Джаббарлы» - «Хатаи» сохранится текущее расписание движения.

Движение поездов в направлении станции «Бакмил» и обратно будет регулироваться по субботнему графику.

На станциях будет усилен общий механизм контроля, а рабочая сила распределена на основе графика дежурств. Резервные поезда будут приведены в готовность для вывода на линию в случае возникновения необходимости.