Стали известны дата и место проведения очередного раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном

Израиль и Ливан проведут следующий раунд прямых переговоров 23 апреля в Вашингтоне.

Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, переговоры пройдут в Госдепартаменте США, стороны будут представлены на уровне послов в Вашингтоне.

14 апреля в США состоялся первый за 43 года раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном. На нем стороны были также представлены на уровне послов в США.