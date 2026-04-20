В Турции рядом со школой прозвучали выстрелы - ВИДЕО
В турецком городе Адана рядом со средней школой прозвучали выстрелы, что привело к панике среди учащихся и их родителей.
Как сообщает агентство İhlas Haber Ajansı (İHA), инцидент произошёл в центральном районе Сейхан, в микрорайоне Гюрсельпаша, возле средней школы имени Явуза Селима.
По предварительным данным, после звуков стрельбы ученики в страхе покинули здание школы, а родители поспешили к учебному заведению. На место происшествия были направлены полицейские подразделения, начато расследование.
Позже было установлено, что инцидент не связан со школой. После этого учащиеся вернулись в классы.
Напомним, что ранее в городах Шанлыурфа и Кахраманмараш произошли вооружённые инциденты, в результате которых были погибшие и раненые.