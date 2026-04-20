Али Асадов провел заседание - ФОТО

20 апреля состоялось заседание Экономического совета, посвященное развитию аграрного сектора.

Как сообщили в Кабинете Министров, на заседании, прошедшем под руководством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова, были подробно обсуждены вопросы повестки дня: устойчивое развитие аграрного сектора, включая текущую ситуацию и перспективы развития, увеличение производства и повышение продуктивности в сельском хозяйстве, укрепление продовольственной безопасности, расширение аграрной торговли и экспорта, сохранение занятости в регионах и другие текущие вопросы.

Был заслушан расширенный доклад министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова по вопросу повестки дня. По представленным вопросам выступили члены Экономического совета и приглашенные на заседание лица.

По итогам заседания были приняты решения, связанные с развитием аграрного сектора, и даны соответствующие поручения профильным структурам.