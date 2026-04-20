В TƏBİB рассказали о состоянии мужчины, спасенного врачами после остановки сердца - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В минувшее воскресенье, 19 апреля 2026 года, в общественном транспорте резко ухудшилось состояние мужчины 1964 года рождения. Благодаря помощи окружающих его доставили во двор Центральной больницы нефтяников.

Как сообщили сообщили в TƏBİB, около 19:50, узнав о случившемся, медицинский персонал больницы незамедлительно приступил к оказанию первой помощи прямо во дворе медучреждения.

Мужчине экстренно провели сердечно-легочную реанимацию — непрямой массаж сердца, после чего его удалось вернуть к жизни. Затем пациента доставили в приемное отделение больницы, где начали оказывать необходимую медицинскую помощь.

У мужчины диагностированы хроническая сердечная недостаточность, нарушение сердечного ритма (аритмия), легочно-сердечная недостаточность и состояние после остановки сердца. Жизнь пациента удалось спасти благодаря своевременно проведенной успешной реанимации.

Момент, когда врачи боролись за жизнь мужчины, был снят на видео одним из пациентов больницы. Запись распространилась в социальных сетях.

В настоящее время пациент продолжает лечение в отделении реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Отмечается, что родственники мужчины в больницу не обращались.

