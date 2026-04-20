Глава «Азерпочт» покинул свой пост

Иси Мустафаев покинул пост председателя Правления ООО «Азерпочт».

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, он назначен советником председателя Правления ЗАО «Инвестиционная компания PAŞA Kapital».

Напомним, что с 2000 года И. Мустафаев занимал руководящие должности экономиста и директора департамента в различных компаниях и банках. В 2021–2022 годах он исполнял обязанности заместителя генерального директора «Азерпочт», а также являлся членом Правления компании.