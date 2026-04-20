В Иране казнили двух человек, обвиненных в работе на «Моссад»

Двое иранцев — Мохаммад Масум Шахи и Хамед Валиди, обвиненных в работе на израильскую разведку «Моссад», были казнены в понедельник в Иране.

Об этом сообщила пресс-служба судебной власти Ирана.

Как отмечается в заявлении, согласно материалам дела, эти лица были членами шпионской сети. Они поддерживали связь с офицерами разведслужбы Израиля через интернет и поездки в Иракский Курдистан, а после прохождения подготовки по проведению терактов и диверсий вернулись в страну.

По информации иранских властей, казненные успели совершить несколько преступлений, в том числе поджог ряда военных и гражданских объектов. Все диверсии фиксировались на фотокамеру, а затем пересылались кураторам в «Моссаде».

Источник: ТАСС