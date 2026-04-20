В Турции блогер во время онлайн-трансляции ранила ножом человека

В Турции пользователь TikTok под ником «Karagül», стала фигуранткой уголовного расследования после того, как во время прямой трансляции напала на человека с ножом.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс из-за того, что происходящее транслировалось онлайн.

Как сообщают турецкие медиа, женщина не прервала эфир во время нападения и продолжала снимать происходящее на телефон. Дополнительное возмущение пользователей вызвало поведение зрителей – так, некоторые из них продолжали отправлять виртуальные подарки во время трансляции.

После обращений очевидцев на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Женщина задержана, однако даже в момент доставки в отделение она продолжала вести прямой эфир из полицейского автомобиля.

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств случившегося. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее «Karagül» уже попадала в поле зрения властей. В отношении нее проводилась проверка по факту предполагаемого насилия над детьми. В результате трое детей были переданы под государственную опеку, а доступ к её аккаунтам в социальных сетях частично ограничен.

Источник: Haberler