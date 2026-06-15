Вэнс опроверг сообщения о планах США разблокировать все активы Ирана

Сообщения о якобы планах США разблокировать Ирану активы на миллиарды долларов не соответствуют действительности, утверждает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Поэтому, когда люди говорят о том, что будут разморожены активы на миллиарды долларов, это неправда. Правда состоит в том, что у Ирана будет гораздо более благополучное будущее, если он выполнит обязательства, которые берет на себя в рамках этого соглашения", - сказал Вэнс каналу CBS.

Источник: РИА Новости