Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования командующему сухопутными войсками – начальнику Сил обороны Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан фельдмаршалу Сайеду Асиму Муниру.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Глубоко опечален вестью о гибели двух пилотов в результате крушения учебного самолета Военно-воздушных сил Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва. Да упокоит Всевышний души погибших в авиакатастрофе, разделяю скорбь их близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям. Аллах рахмет элясин!» говорится в письме-соболезновании.