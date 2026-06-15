Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе Баку–Гянджа: есть пострадавшие - ФОТО

На автодороге Баку–Гянджа в районе посёлка Зазалы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и автомобиля.

По информации Qafqazinfo, автомобиль «Hyundai» столкнулся сзади с автомобилем «Range Rover». На место происшествия были привлечены сотрудники дорожной полиции.

В результате аварии пострадали 8 человек: Али Сулейманов (1989), Аскер Сулейманов (2024), Мелек Сулейманова (2019), Рухана Мамедова (1996), Алим Мамедов (2006), Эльнура Гасанова (1996), Самира Мамедова (1995), Асаф Мехдиев (2000). Пострадавшие были госпитализированы.