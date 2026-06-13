Посол: Важнейшее направление помощи Азербайджана - медицинская и психологическая реабилитация украинских детей

Азербайджанское государство оказало помощь украинским детям, проявившим героизм во время войны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, прошедшем по инициативе Министерства внутренних дел Украины под лозунгом «Дети-герои», приняли участие министр внутренних дел этой страны Игорь Клименко, посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, руководитель представительства Министерства внутренних дел Азербайджана в Украине полковник полиции Шахин Годжаев и представители SOCAR в этой стране.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в выступлении отметил, что у героизма нет возраста: «Мы гордимся вами. Ваш героизм свидетельствует о том, что у украинского народа светлое будущее. Наше государство будет развиваться еще больше с такими героическими детьми, как вы».

Выразив удовлетворение участием в церемонии награждения украинских детей-героев, посол Сеймур Мардалиев заявил, что с первых дней войны Азербайджан начал оказывать гуманитарную помощь дружественному народу Украины и последовательно ее расширяет. Азербайджан оказывает содействие Украине в проектах по реконструкции, разминированию и энергетике.

«Однако одним из важнейших направлений нашей помощи является медицинская и психологическая реабилитация украинских детей в Азербайджане. 630 украинских детей, лишенных родительской опеки, уже получили высококачественные реабилитационные услуги, полностью финансируемые нашим правительством. В этой сфере между министерствами внутренних дел Азербайджана и Украины существует интенсивное сотрудничество», – добавил посол.

Затем Игорь Клименко в беседе с послом Сеймуром Мардалиевым выразил благодарность Азербайджанскому государству за поддержку, оказанную в трудные дни.

В заключение мероприятия были награждены дети, проявившие героизм, им были вручены подарки от имени Азербайджанского государства.