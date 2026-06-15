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Спорт

Азербайджанские боксеры завоевали 13 медалей на международном турнире

First News Media18:50 - Сегодня
Азербайджанские боксеры завоевали 13 медалей на международном турнире

Юношеская сборная Азербайджана по боксу успешно выступила на Кубке наций, который прошел в сербском городе Врбас, завоевав 13 медалей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, подопечные главного тренера Вагифа Казымова выиграли семь золотых наград. Победителями турнира стали Рустам Насибов (50 кг), Исмаил Насирзаде (52 кг), Али Абаслы (60 кг), Вакиль Гурбанов (63 кг), Хидаят Мамедов (70 кг), Юсиф Агакишиев (75 кг) и Мехран Расулов (свыше 80 кг).

Серебряные медали завоевали Айдын Шахбазов (46 кг), Нихат Мамедли (48 кг), Али Джамалзаде (57 кг) и Шукюр Алиев (80 кг), а бронзовыми призерами стали Хасрат Мамедов (46 кг) и Эльджан Мусазаде (54 кг).

С семью золотыми, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми наградами сборная Азербайджана заняла первое место в общекомандном зачете.

Кроме того, Вакиль Гурбанов был признан лучшим иностранным боксером турнира, а Фархад Рахманов удостоен звания лучшего судьи.

Отметим, что Азербайджан на международном турнире представляли 13 спортсменов.

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