 Хорлеманн: Германия выступает за дальнейшее углубление отношений ЕС с Азербайджаном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Хорлеманн: Германия выступает за дальнейшее углубление отношений ЕС с Азербайджаном

First News Media16:21 - Сегодня
Хорлеманн: Германия выступает за дальнейшее углубление отношений ЕС с Азербайджаном

Германия выступает за дальнейшее углубление отношений между ЕС и Азербайджаном, роль которого для Европы продолжает расти.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн на прощальной встрече с азербайджанскими журналистами.

"Германия, как крупнейшая экономика Европейского союза и один из самых активных сторонников европейской интеграции, всегда выступала за развитие прочных отношений между ЕС и Азербайджаном", - сказал он.

По его словам, за последние 12 месяцев отношения между Баку и Брюсселем демонстрировали устойчивую положительную динамику.

Посол напомнил, что в марте Азербайджан посетил президент Европейский совет Антониу Кошта, а также высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Кроме того, в конце прошлого года стороны подписали финансовое соглашение, а в настоящее время продолжают переговоры по новому соглашению о сотрудничестве.

"Все это свидетельствует о позитивной динамике в отношениях между ЕС и Азербайджаном и отражает растущий интерес Евросоюза к региону. Значение Азербайджана для Европы в последние годы заметно возросло благодаря его роли в обеспечении энергетической безопасности, а также как важного транспортного узла между Азией и Европой", - сказал он.

Посол отметил, что ЕС активно участвует в реализации инфраструктурных проектов в регионе, в том числе в модернизации железнодорожной линии в Нахчыване, которая рассматривается как важный элемент Среднего коридора.

"Для Германии очень важно, чтобы эта позитивная динамика сохранялась, а отношения между Европейским союзом и Азербайджаном продолжали расширяться и углубляться, поскольку этот регион играет все более значимую роль для Европы", - добавил посол.

Поделиться:
210

Актуально

Общество

Завтра в Азербайджане ожидается до 32 градусов тепла

Общество

Из РФ в Армению транзитом через Азербайджан отправлена пшеница - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем национального спасения - ФОТО

Общество

В шести районах столицы будут отремонтированы дороги - список

Политика

Хорлеманн: Германия выступает за дальнейшее углубление отношений ЕС с Азербайджаном

Али Асадов посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Минобороны Турции: Анкара и Баку будут и далее стоять плечом к плечу при любых обстоятельствах

Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем национального спасения - ФОТО

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

«How urbicide shaped Yerevan»: VMedia показал, что осталось за кадром визита Макрона - ВИДЕО

Хикмет Гаджиев и Армен Григорян провели встречу в армянском городе Дилижан

Султан Брунея поздравил Президента Ильхама Алиева

На магистральном газопроводе в Дагестане произошли три взрыва - ВИДЕО

Последние новости

МИД Ирана: Тегеран после подписания соглашения сможет продавать нефть

Сегодня, 16:58

Макрон обещал вести с Трампом «жесткий» диалог на саммите G7

Сегодня, 16:40

ЕС ввел дополнительные санкции против России

Сегодня, 16:35

В Агдаме спор между пастухами закончился убийством

Сегодня, 16:32

Хорлеманн: Германия выступает за дальнейшее углубление отношений ЕС с Азербайджаном

Сегодня, 16:21

Нарышкин назвал непростой ситуацию в Армении

Сегодня, 16:15

Пашинян отправляет Анну Акопян в США в качестве первой леди

Сегодня, 16:05

Вспышка оспы обезьян: ВОЗ назвала страну с наибольшим числом заражений

Сегодня, 16:00

В Баку из автомобиля украли телефоны на 2500 манатов

Сегодня, 15:42

Из РФ в Армению транзитом через Азербайджан отправлена пшеница - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:30

В Сумгайыте из частного дома похищены золотые украшения на 4000 манатов

Сегодня, 15:25

Нарышкин: Ереван совершит ошибку, если будет ориентироваться на «помощь Запада»

Сегодня, 15:20

СМИ: сын скандально-известного адвоката Эльмана Пашаева арестован

Сегодня, 15:10

Армения намерена получить от Франции кредит на сумму в 100 млн. евро

Сегодня, 14:48

Марта Кос посетит Армению

Сегодня, 14:40

Али Асадов посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Сегодня, 14:29

Завтра в Азербайджане ожидается до 32 градусов тепла

Сегодня, 14:15

Минобороны Турции: Анкара и Баку будут и далее стоять плечом к плечу при любых обстоятельствах

Сегодня, 14:07

Би-би-си уволит сотни сотрудников новостной службы

Сегодня, 14:00

Трамп: США могут стать «стражем Ближнего Востока» за 20% доходов региона

Сегодня, 13:53
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02