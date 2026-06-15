Хорлеманн: Германия выступает за дальнейшее углубление отношений ЕС с Азербайджаном

Германия выступает за дальнейшее углубление отношений между ЕС и Азербайджаном, роль которого для Европы продолжает расти.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн на прощальной встрече с азербайджанскими журналистами.

"Германия, как крупнейшая экономика Европейского союза и один из самых активных сторонников европейской интеграции, всегда выступала за развитие прочных отношений между ЕС и Азербайджаном", - сказал он.

По его словам, за последние 12 месяцев отношения между Баку и Брюсселем демонстрировали устойчивую положительную динамику.

Посол напомнил, что в марте Азербайджан посетил президент Европейский совет Антониу Кошта, а также высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Кроме того, в конце прошлого года стороны подписали финансовое соглашение, а в настоящее время продолжают переговоры по новому соглашению о сотрудничестве.

"Все это свидетельствует о позитивной динамике в отношениях между ЕС и Азербайджаном и отражает растущий интерес Евросоюза к региону. Значение Азербайджана для Европы в последние годы заметно возросло благодаря его роли в обеспечении энергетической безопасности, а также как важного транспортного узла между Азией и Европой", - сказал он.

Посол отметил, что ЕС активно участвует в реализации инфраструктурных проектов в регионе, в том числе в модернизации железнодорожной линии в Нахчыване, которая рассматривается как важный элемент Среднего коридора.

"Для Германии очень важно, чтобы эта позитивная динамика сохранялась, а отношения между Европейским союзом и Азербайджаном продолжали расширяться и углубляться, поскольку этот регион играет все более значимую роль для Европы", - добавил посол.