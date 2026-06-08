Стало известно, где будет захоронен Али Хаменеи

Церемония прощания с бывшим верховным лидером Исламской Республики Иран Али Хаменеи начнется в Тегеране.

Как передает Telegram-канал «Свободный Иран», об этом заявил заместитель по вопросам безопасности и правопорядка губернатора провинции Хорасан-Резави.

По его словам, после трех дней прощания в Тегеране тело Хаменеи будет перевезено в Кум, а еще через день - захоронено в Мешхеде.

Согласно информации, Али Хаменеи будет похоронен в усыпальнице Имама Резы.