На дороге Гах - Загатала опрокинулся легковой автомобиль, погиб человек

В Загатале произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент зафиксирован в полуденные часы на автомобильной дороге Гах - Загатала, на территории села Чобанкол Загатальского района. Легковой автомобиль потерял управление и опрокинулся. В результате аварии 50-летний житель Загаталы Али Османов получил тяжелые травмы. Он был доставлен в больницу, где во время осмотра скончался.

По факту проводится расследование.