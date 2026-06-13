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«How urbicide shaped Yerevan»: VMedia показал, что осталось за кадром визита Макрона - ВИДЕО

First News Media16:10 - Сегодня
«How urbicide shaped Yerevan»: VMedia показал, что осталось за кадром визита Макрона - ВИДЕО

На платформе VMedia вышел новый видеоматериал под названием «How Urbicide Shaped Yerevan: The History Macron Missed» («Как урбицид сформировал лицо Еревана: История, которую Макрон упустил»), в котором недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Армению используется как повод для разговора о практически забытом историческом наследии города.

Авторы обращают внимание на то, что во время визита Эммануэля Макрона в Ереван он и премьер-министр Армении Никол Пашинян позволили себе несколько непринужденных эпизодов: Макрон исполнил «La Bohème» — классическую песню Шарля Азнавура, воспевающую парижскую уличную жизнь, в то время как Пашинян аккомпанировал ему на ударных. Лидеры прогуливались по армянской столице, Макрон совершал пробежки по ее улицам и остановился в отеле Marriott — все эти жесты были призваны подчеркнуть «особые отношения двух сестер», как Ереван и Париж называют друг друга.

Однако никто не упомянул одну деталь: отель, в котором разместилась французская делегация, возведен на руинах разрушенной мусульманской средневековой крепости — дворца Иреванского хана (дворца Сардара), отмечается в сюжете.

Именно через эту призму VMedia предлагает взглянуть на процесс масштабного исчезновения исторического облика старого Иревана.

В сюжете напоминается, что история Иреванской крепости восходит к началу XVI века.

В 1504 году сефевидский шах Исмаил поручил своему полководцу Ревангулу хану построить на этой территории крепость. Она была возведена за 7 лет на скалистом берегу в юго-восточной части реки Занги и названа в честь Ревангулу хана — Реван, а позже — Иреван. В октябре 1827 года Эриванская крепость была взята российскими войсками под командованием генерала Паскевича, а Иреванское ханство присоединено к Российской империи. Крепость не была разрушена вплоть до образования на этой территории Армянской ССР. После этого началось планомерное разрушение крепости, от которой в настоящее время не осталось следов.

Визит Макрона становится своеобразной призмой, через которую авторы предлагают взглянуть на то, что долгие годы оставалось скрытым у всех на виду, — почти полное уничтожение места, которое художники, военные и путешественники прошлого называли восточным чудом.

Контраст, который проводится в видеоролике, производит тихое, но сокрушительное впечатление. Монмартр с его ветряными мельницами и булыжными мостовыми выглядит практически так же, как на полотнах Ренуара.

Иреванский эквивалент — крепость, ханский дворец, знаменитый своим хрустальным залом и витражными интерьерами, а также мечети — были планомерно снесены, преимущественно в 1960-е годы. Сложившаяся ситуация выглядит почти абсурдной: пока в Париже записывалась песня «La Bohème» — своеобразное признание в любви уличной жизни и городской памяти, старый город Иреван предавался забвению и разрушению.

В видеоролике собраны примечательные первоисточники: картины XIX века кисти Франца Рубо и князя Григория Гагарина, ранние фотографии дворцовых интерьеров, военные литографии. Это не просто иллюстрации — это свидетельства. Бросается в глаза одна особенно показательная деталь: на месте дворца Сардара, который некогда называли самым красивым зданием на всем Востоке, сегодня размещается коньячный завод.

VMedia не сгущает краски, не прибегает к сенсационности в подаче материала. Пожалуй, именно сдержанность подачи придаёт материалу особую силу. Канал освещает вопросы истории и политики на Кавказе, и это видео — одна из его наиболее амбициозных работ: отчасти архитектурная элегия, отчасти приглашение взглянуть на новейшую историю региона через призму истории.

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