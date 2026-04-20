В Индии при взрыве на фабрике фейерверков погибли не менее 25 человек

Не менее 25 человек погибли в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в штате Тамилнад на юге Индии.

Об этом журналистам сообщили в полиции штата.

В момент взрыва в здании фабрики находились около 40 работников. Взрыв был настолько мощным, что разрушил несколько производственных помещений. Пострадавшие доставлены в больницы, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Начато расследование. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение норм безопасности.

Источник: ТАСС