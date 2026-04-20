Назначен новый председатель Правления «Азерпочт»

Назначен новый председатель Правления ООО «Азерпочт».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, на эту должность назначен Манаф Бабаев.

М. Бабаев получил степень бакалавра по специальности «Административное управление» и степень магистра по специальности «Управление экономикой» в Азербайджанском государственном экономическом университете.

Свою профессиональную деятельность он начал в банковском секторе, где занимал руководящие должности в различных банках. Позже он работал руководителем отдела финансового контроля в ООО «Азтелеком», затем - главным финансовым директором в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта. До последнего назначения М. Бабаев занимал пост заместителя главного финансового директора в Азербайджанском транспортном и коммуникационном холдинге (AZCON Holding).

