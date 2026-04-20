 Назначен новый председатель Правления «Азерпочт» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Назначен новый председатель Правления «Азерпочт»

Фаига Мамедова11:15 - Сегодня
Назначен новый председатель Правления «Азерпочт»

Назначен новый председатель Правления ООО «Азерпочт».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, на эту должность назначен Манаф Бабаев.

М. Бабаев получил степень бакалавра по специальности «Административное управление» и степень магистра по специальности «Управление экономикой» в Азербайджанском государственном экономическом университете.

Свою профессиональную деятельность он начал в банковском секторе, где занимал руководящие должности в различных банках. Позже он работал руководителем отдела финансового контроля в ООО «Азтелеком», затем - главным финансовым директором в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта. До последнего назначения М. Бабаев занимал пост заместителя главного финансового директора в Азербайджанском транспортном и коммуникационном холдинге (AZCON Holding).

Поделиться:
447

Последние новости

Опасная ситуация в Сабунчинском тоннеле устранена

Сегодня, 14:13

В Баку школьник нанёс телесные повреждения однокласснику

Сегодня, 14:08

В Уджаре 15-летняя девочка родила ребёнка - возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:02

Азербайджан избран председателем ЭСКАТО на ближайший год - ФОТО

Сегодня, 14:00

Завтра в Азербайджане пенсии будут полностью выплачены

Сегодня, 13:47

ОДКБ рассчитывает на устойчивый мир на Южном Кавказе после соглашения Баку и Еревана

Сегодня, 13:43

ХАМАС завершил приготовления к передаче власти в Газе

Сегодня, 13:33

За дни войны в Иране погибло около 3400 человек

Сегодня, 13:20

В Баку скончался младенец

Сегодня, 13:15

В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,4

Сегодня, 13:05

Азербайджанская экономика на фоне глобальных шоков: адаптация, диверсификация, устойчивость

Сегодня, 13:02

Иран никогда не рассматривал возможность вывоза урана в США

Сегодня, 12:55

Глава МИД Израиля извинился перед христианами

Сегодня, 12:53

Учительница лицея Idrak простила ученика, стрелявшего в нее из ружья

Сегодня, 12:50

ЦБА аннулировал лицензию AtaSığorta

Сегодня, 12:40

В Баку сотрудник автомойки угнал Range Rover и совершил ДТП

Сегодня, 12:28

По инициативе Лейлы Алиевой реализуется программа социально-эмоционального обучения для детей учреждений социального обслуживания - ФОТО

Сегодня, 12:20

Дорожная полиция обратилась к участникам движения

Сегодня, 12:15

Испания не будет участвовать в военной операции в Ормузском проливе

Сегодня, 12:10

МИД Ирана: у Тегерана нет планов по проведению второго раунда переговоров с США

Сегодня, 12:05
Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22